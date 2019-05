Tool: Veröffentlichungsdatum ihres neuen Albums steht fest

Ihr Comeback wird immer konkreter: Tool – die Band, die ihre Fans eine Dekade lang auf neue Musik warten ließ – haben tatsächlich ein Veröffentlichungsdatum ihres neuen Albums angekündigt. Das noch unbetitelte Werk soll demnach am 30. August 2019 erscheinen.

Die Nachrichten teilten Tool nicht etwa via Twitter, sondern live während ihres Konzerts am 7. Mai in Birmingham, Alabama. Dort sei ein Video an die Bühnenrückwand geworfen worden, in dem wiederholt das Datum aufgeblitzt sei. Sänger Maynard James Keenan habe die Fans dazu aufgefordert, diese Info via Social Media zu teilen: „Holt alle Eure Smartphones raus. Das Sicherheitspersonal halte sich bitte zurück, lasst diese fuckers mit ihren Handys machen, was sie wollen.“ Eigentlich herrschte bei dem Konzert striktes Mitfilmverbot.

Hier ein Foto der Ankündigung:

Kooperation

Hier ein Mitschnitt von „Stinkfist“, dem Song, den Tool danach spielten und ihr Konzert damit abschlossen:

Zwei Tage zuvor hatten Tool beim Rockville Festival in Florida bereits zwei neue Songs live vorgestellt: „Descending“ und „Invincible“.

Ihr aktuelles Album 10.000 DAYS erschien 2006.

Ab Juni werden Tool auch durch Europa touren und dabei drei Konzerte in Deutschland spielen. Alle Termine der Europa-Tour findet Ihr hier: