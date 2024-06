MC5: Nach 53 Jahren kommt nun endlich ein neues Album

Am 18. Oktober soll die LP namens HEAVY LIFTING erscheinen.

Wohl auf kaum ein Album haben Fans länger gewartet als auf dieses: MC5 bringen tatsächlich ein Album raus. HEAVY LIFTING kommt am 18. Oktober 2024 in die Stores. Der letzte LP-Release der Band liegt 53 Jahre zurück. Die neue Platte wurde von der Band bereits 2022 angekündigt, allerdings nochmal um 2 Jahre verschoben – das macht bei einem halben Jahrzehnt Wartezeit dann auch nichts mehr aus.

Obwohl die MC5 von kurzer Dauer waren – die Band veröffentlichte nur zwei Studioalben, BACK IN THE USA (1970) und HIGH TIME (1971), bevor sie sich auflöste – hatte die Gruppe einen bleibenden Einfluss auf den späteren Punkrock, sowohl durch ihre unverhohlen politischen Texte als auch durch die explosiven Riffs von Fred Smith und Wayne Kramer. „Einige Bands brauchen ein wenig Zeit zwischen ihren Alben. Ich habe sehr viel Zeit zwischen den Alben gebraucht“, sagt Kramer gegenüber „Mojo“ noch Ende 2023. Tragisch: Die Veröffentlichung bekommt er nicht mehr mit, der Musiker verstarb im Februar 2024.

MC5: Neues Album, keine Gründungsmitglieder

Das Album, welches Ende des Jahres veröffentlicht wird, hat alle Gründungsmitglieder der Band überlebt. Der letzte Originalmusiker Dennis Thompson verstarb am 09. Mai 2024. Nach einer Meldung der Tageszeitung „Detroit Free Press“ ist der Drummer in einer Pflegeklinik an den Folgen eines Herzinfarkts im Alter von 75 Jahren gestorben. Trotzdem sind Gründungsmitglieder auf der kommenden Platte zu hören. Federführend für die LP war der im Februar verstorbene Originalgitarrist der Band, Wayne Kramer. Produziert von Bob Ezrin (Produzent für Alice Cooper, Lou Reed, Pink Floyd u.v.m.), enthält HEAVY LIFTING Auftritte des im Mai verstorbenen Dennis Thompson bei zwei Songs. Auch, wenn kaum noch Originalmusiker da sind, strotzt das Werk nur so von Starmusikern. Zu den Gästen auf dem Album gehören Slash, Tom Morello, William DuVall von Alice in Chains, Living Colour-Gitarrist Vernon Reid und Don Was.

Das ist die erste Single des Albums – „Boys Who Play With Matches“:

HEAVY LIFTING wird heavy

Produzent Ezrin sagte gegenüber „Ultimate Classic Rock“, das neue Album sei „sehr schwer … Es hat eine revolutionäre Botschaft, aber auch einen guten Sinn für Humor. Es gibt ein bisschen Heavy Metal. Auch ein bisschen Funk. Aber es ist eine schwere Platte, und es ist eine Gitarrenplatte links, rechts und in der Mitte. Die meiste Zeit ist es eine Wand aus Gitarren, die hauptsächlich von Wayne und seinem Ethos angetrieben wird. Es ist eine Momentaufnahme eines Gitarristen auf dem Höhepunkt seines Könnens. Wir alle fühlen uns dafür verantwortlich, dass seine Arbeit gehört und er gefeiert wird. Wir haben unsere Herzen in dieses Projekt gesteckt.“

Das Album wird als CD, Vinyl und in digitaler Form erhältlich sein; außerdem wird es zwei CD- und zwei LP-Versionen mit Bonustracks von MC5-Klassikern geben.