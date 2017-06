ME präsentiert: Perfume Genius auf Tour im November 2017

Über das neue Album von Perfume Genius kann man nur ins Schwärmen geraten. Songwriter Mike Hadreas erschuf für NO SHAPE „großartige melancholische Hymnen wie „Just Like Love“, durch das ein paar Streicher schleichen, als wollten sie nicht dabei entdeckt werden, dass sie nicht wie üblich bloß Süßholz raspeln“, schreibt ME-Autor Thomas Winkler in seiner Rezension. Am eindrücklichsten aber seien „wohl die fragilen Albträume in Moll, die Perfume Genius wieder einmal aus seinen dunkelsten Tiefen hervorkramt.“

Ihr findet NO SHAPE ähnlich beeindruckend wie wir? Dann freut Euch mit uns: Perfume Genius hat eine Tour angekündigt, die ihn auch nach Deutschland führt.

Mike Hadreas spielt im November 2017 vier Konzerte in Deutschland:

13.11.17 Hamburg, Gruenspan

19.11.17 Berlin, Festsaal Kreuzberg

20.11.17 Köln, Kulturkirche

22.11.17 München, Technikum

Der Vorverkauf beginnt am 30. Juni 2017. Tickets für alle Veranstaltungen vom Konzertbüro Schoneberg sind im Internet unter www.schoneberg.de und an ausgewählten CTS/Eventim VVK-Stellen erhältlich.