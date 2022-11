Perfume Genius covert „4 Minute Warning“ von Radiohead

Im Rahmen der „Live at Electric Lady“-Serie von Spotify hat Perfume Genius eine Live-EP aufgenommen, auf der sich unter anderem ein Cover zu „4 Minute Warning“ von Radiohead, im Original aus dem Jahr 2007, befindet.

Zudem hat der Musiker in den Electric Lady Studios New York „Whole Life“ und „On The Floor“ von SET MY HEART ON FIRE IMMEDIATELY (2020) sowie „Photograph“ von der Platte UGLY SEASON (2022) performt. Die Vier-Track-EP wurde am Donnerstag (10. November) veröffentlicht.

Über seine Version des Stücks aus dem Album IN RAINBOWS (DISC 2) (2007) postet Genius auf Twitter: „Ich habe es ein Jahr lang immer und immer wieder für mich gesungen und freue mich, es jetzt mit euch zu teilen. Das Stück ist Teil einer Live-EP mit unserer unglaublichen Band. Hört es euch jetzt an.“

I sang this over and over by myself for a year, happy to share with you now. Part of a live EP with our incredible band. Listen now 🫂 https://t.co/pDykyiPyku

— Perfume Genius (@perfumegenius) November 10, 2022