Drei Alben, die Ihr diese Woche unbedingt hören müsst

Heute besprechen wir IN AMBER – die neue Platte von Hercules & Love Affair –, das neue Album UGLY SEASON von Perfume Genius und UP AND AWAY von Σtella.

Anohni ist zurück – diesmal jedoch nicht mit ihrer Band Antony and the Johnsons, sondern mit dem Queer-House-Projekt Hercules & Love Affair. Und das zum ersten Mal seit 2008. IN AMBER ist deshalb auch ein Anohni-Album – auch wenn Hercules-Mastermind Andy Butler beim Opener „Grace“ erstmal selbst zum Mikro greift.

Noch nie ist Perfume Genius so weit aus seiner Klavierballade-Komfortzone gestiegen wie bei seinem neuen Album UGLY SEASON. Umso lustiger, dass ein Track „Pop Song“ heißt – obwohl es sich hier wohl um das am wenigsten poppige Perfume-Genius-Album aller Zeiten handelt.

Σtella schafft es auf ihrem neuen Album mit großer Eleganz, traditionelle Harmonien ihrer Heimat Griechenland und die Popmusik aus dem Plattenschrank ihrer Eltern zu verschmelzen. Hier wurde mit allergrößter Selbstverständlichkeit ein neues Genre geboren, das man nicht mehr missen möchte: der Greek-West-Coast-Pop.

