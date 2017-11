ME präsentiert: Newcomer Swutscher auf „Hartz aber herzlich“-Tour

Im aktuellen Musikexpress sammeln wir wie immer die angesagtesten Newcomer für Euch ein. Mit dabei sind nun auch die sympathisch skurrilen Swutscher aus Hamburg. Die haben nicht nur einen ultra-schluffigen Bandnamen, sondern machen auch ziemlich lässige Musik.

Die erinnert mal an ganz junge Element Of Crime oder wie Chuckamuck an eine wilde, wilde Partynacht. Das mag am vielen Astra liegen, das bei Swutscher bestimmt in rauen Mengen fließt. Ist aber nicht weiter schlimm, so lange sie uns daran Teil haben lassen. Ab Ende November sind die fünf live auf den Bühnen dieses Landes zu erleben – präsentiert vom ME.

Die Tour läuft unter dem sehr kreativen und zugleich ambivalenten Slogan „Hartz aber herzlich“ – gut, das passt zu den Schrammelrockern von Swutscher. Zur Einstimmung auf ein wohl unvergessliches Live-Erlebnis, legen wir Euch noch einmal herzlichst die Single „Drahtesel“ mit dem dazugehörigen Video ans Herz:

Im Anschluss an die eigene Tour gehen die vier im Frühjahr 2018 wieder als Vorgruppe mit Isolation Berlin auf Tour (psst, das präsentieren wir Euch auch!). Also: ganz viel Swutscher am Start.

Swutscher auf Tour – präsentiert vom ME

29.11. Hamburg | Golden Pudel Club

12.12. Dresden | Ostpol

13.12. Berlin | Monarch

14.12. Chemnitz | Nikola Tesla

18.01. Kiel | Schaubude

23.02. Stade |Alter Schlachthof

Tickets bekommt Ihr ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Mehr Infos gibt es außerdem hier.