ME präsentiert: Wanda auf „CIAO!“-Tour – neue Termine für 2022

Nach AMORE, BUSSI und NIENTE veröffentlichten Wanda im September 2019 ihr viertes Album unter dem Namen CIAO! Ende Februar 2020 startete die „CIAO!“-Tour mit einem Meilenstein in der Live-Karriere von Wanda: Die Band hat sowohl die Max-Schmeling-Halle in Berlin als auch die Olympiahalle in München restlos ausverkauft. Am 28. und 29. Februar 2020 spielte sie vor insgesamt 20.000 Fans. Weitere Termine mussten pandemiebedingt verschoben werden. Der MUSIKEXPRESS präsentiert die neuen Termine.

Wandas neue Tour-Termine für 2022 – präsentiert vom Musikexpress

13.05.2022 Regensburg, das Stadtwerk.Donau-Arena

14.05.2022 Dortmund, Warsteiner Music Hall

15.05.2022 Köln, Palladium

04.06.2022 A-Innsbruck, Olympiahalle

17.06.2022 A-Wien, Stadthalle

18.06.2022 A-Wien, Stadthalle

24.06.2022 CH-Zürich, Komplex 457

Wanda benannten sich einst nach der Zuhälterin Wanda Kuchwalek. Im Oktober 2014 wurde ihr Debütalbum AMORE vom österreichischen Label Problembär Records veröffentlicht. Es stieg von null auf Platz 13 in die österreichischen Alben-Charts ein. Parallel dazu startete die Band eine Tournee durch Österreich, Deutschland und die Schweiz. Drei weitere Alben folgten.

Im August 2020 verkündete Schlagzeuger Lukas Hasitschka seinen Austritt aus der Band. Im Oktober 2020 wurde die Single „Jurassic Park“ veröffentlicht.