Megan Thee Stallion beantragt einstweilige Verfügung gegen Tory Lanez

Der zu zehn Jahren Haft verurteilte Rapper soll Stallion über Dritte online belästigt haben.

Megan Thee Stallion hat eine einstweilige Verfügung gegen Tory Lanez eingefordert, nachdem dieser sie angeblich über dritte Personen im Internet belästigt haben soll.

Im August 2023 wurde der aus Kanada stammende Lanez zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er Stallion 2020 beim Verlassen einer Party im Haus von Kylie Jenner in den Fuß geschossen hatte. Ein Gericht befand ihn damals in allen drei erhobenen Anklagepunkten für schuldig: Angriff mit einer halbautomatischen Waffe, Führen einer verdeckten, geladenen und nicht registrierten Waffe in einem Fahrzeug und grob fahrlässiges Abfeuern einer Waffe.

„Wiederholte Traumata und Reviktimisierung“ von Megan Thee Stallion

Am Dienstag, den 17. Dezember, soll Megan Jovan Ruth Pete (bürgerlicher Name von Megan Thee Stallion) laut „Associated Press“ beim Los Angeles Superior Court ein Gesuch eingereicht haben, in dem sie behauptet, dass Lanez sie aus dem Gefängnis über Dritte belästige. Anrufprotokolle des Gefängnisses in der kalifornischen Justizvollzugsanstalt in Tehachapi, Kalifornien, würden bestätigen, dass Lanez gezielt ihre Glaubwürdigkeit untergraben wolle.

Angeblich mehrere Blogger streuten online im Namen von Daystar Peterson (bürgerlicher Name von Tory Lanez) falsche Behauptungen über den Schuss-Vorfall und brachten in Umlauf, dass die von ihm benutzte Waffe und Kugelsplitter als Beweismittel fehlten. „Selbst jetzt, während er hinter Gittern sitzt, zeigt Mr. Peterson keine Anzeichen, aufzuhören“, heißt es. „Trotz seiner Verurteilung zu 10 Jahren Gefängnis für den Angriff von Frau Pete, setzt Herr Peterson sie weiterhin wiederholten Traumata und Reviktimisierung aus.“

Anhörung findet im Januar 2025 statt

In dem Schreiben stünde weiter, dass eine ursprünglich erlassene Schutzanordnung, die frühere Belästigungen verhindern sollte, inzwischen abgelaufen sei. Die Anwälte der aus aus Houston, Texas, stammenden Rapperin weisen darauf hin, dass diese begrenzte Frist für Betroffene generell mit Schwierigkeiten verbunden sei.

Eine gerichtliche Anhörung zu dem Antrag ist für den 09. Januar 2025 angesetzt. Lanez’ Anwälte haben sich zu dem Vorgehen noch nicht geäußert.