Angriff auf Meghan Thee Stallion: Tory Lanez zu 10 Jahren Haft verurteilt

Lanez wurde zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er 2022 der Rapperin in den Fuß geschossen hat.

Am Dienstag (8.8.) wurde Tory Lanez durch das Oberste Landesgericht in Los Angeles zu zehn Jahren Gefängnis verurteil, weil er im vergangenen Jahr auf die Rapperin Megan Thee Stallion geschossen hatte.

In allen drei Anklagepunkten für schuldig befunden

Im vergangenen Dezember wurde Tory Lanez bereits für schuldig befunden, im Juli zuvor nach einer Party in Kylie Jenners Haus in den Fuß von Megan Thee Stallion geschossen zu haben. Nun wurde er zu einer 10-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Dabei wurde der Rapper in allen drei Anklagepunkten für schuldig erklärt: Körperverletzung mit einer Schusswaffe, illegaler Besitz einer Schusswaffe und fahrlässige Entladung einer Waffe, da er auf die Klägerin geschossen hatte.

Bei der Urteilsverkündung hielt Tory Lanez eine kurze Ansprache, in der er Thee Stallion als eine Freundin und „jemand, den ich bis heute sehr schätze“, beschrieb. Unabhängig von ihren Gefühlen ihm gegenüber hätte es eine Verbundenheit zwischen den beiden nach dem Verlust ihrer Mütter gegeben. Megan Thee Stallion erschien nicht zur Urteilsverkündung vor Gericht, gab aber eine schriftliche Erklärung ab, in der es hieß: „Ausnahmsweise muss der Angeklagte gezwungen werden, die vollen Konsequenzen seiner abscheulichen Taten zu tragen und sich der Gerechtigkeit zu stellen.“

Im Juli haben Tory Lanez und Megan Thee Stallion gemeinsam mit einem Freund der Rapperin und Lanez’ Bodyguard eine Party verlassen. Während sie ins Auto stiegen, sei es zu einem Streit zwischen den beiden Künstler:innen gekommen. Nachdem Thee Stallion wieder aus dem Auto ausstieg, begann Lanez auf ihre Füße zu schießen. Sie wurde daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert und operiert.

Unmittelbar nach der Schießerei sagte Megan Thee Stallion der Polizei, sie sei auf Glasscherben getreten. Bei ihrer Aussage im Prozess gegen Tory Lanez im vergangenen Dezember sagte sie, sie habe Angst vor der Polizei und Tory Lanez gehabt, weshalb sie nicht sofort die Wahrheit sagen konnte. „Ich fühle mich bei der Polizei nicht sicher“, erklärte sie unter Tränen. Dem kanadischen Rapper droht nach Verbüßung seiner Strafe ebenfalls die Abschiebung aus den Vereinigten Staaten.

Megan Thee Stallion als Musical-Darstellerin

Megan Thee Stallion spielte kürzlich in „Dicks: The Musical“ die Rolle einer Geschäftsfrau. Die Musicalkomödie, die unter der Regie von Larry Charles gedreht wurde, handelt von zwei Geschäftskonkurrenten, die feststellen, dass sie eineiige Zwillingsbrüder sind. Sie beschließen ihre Plätze zu tauschen, um ihre geschiedenen Eltern wieder zusammenzubringen. Die Weltpremiere ist für das Toronto International Film Festival 2023 im September 2023 geplant. Am 29. September kommt der Film anschließend in die Kinos.