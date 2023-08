Tory Lanez beteuert in einem neuen Statement weiter seine Unschuld

Der Rapper wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt, nachdem er auf Megan Thee Stallion schoss.

Heute (11. August) teilte der kanadische Rapper Tory Lanez (bürgerlich Daystar Peterson) ein Statement auf Social Media, nachdem er zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde. 2020 schoss er der Rapperin Megan Thee Stallion in beide Füße. Im Dezember 2022 wurde er demzufolge in drei Anklagepunkten für schuldig befunden und am Dienstag (8. August) zur Gefängnisstrafe verurteilt.

Seine Aussagen richtete er an seine Fanbase, die „Umbrellas“, und beteuerten weiter seine Unschuld: „Ich habe mich noch nie von harten Zeiten einschüchtern lassen. Ich werde mich nie von einer Gefängnisstrafe ausschalten lassen. Egal wie sie versuchen, meine Worte zu verdrehen, ich habe immer meine Unschuld beteuert und werde es auch immer tun. Diese Woche übernahm ich vor Gericht die Verantwortung für alle verbalen und intimen Momente, die ich mit den Beteiligten geteilt habe… Das ist alles.“

Auch weigert sich Lanez, sich für die Vorfälle zu entschuldigen: „Ich habe mich in keiner Weise für die Anschuldigungen entschuldigt, wegen derer ich zu Unrecht verurteilt wurde. Ich bleibe dabei, dass ich mich weigere, mich für etwas zu entschuldigen, das ich nicht getan habe.“

„Dies ist nichts als ein weiterer Moment, in dem ich mit dem Rücken zur Wand stehe und mich weigere, mit dem Kämpfen aufzuhören, bis ich als Sieger hervorgehe. Harte Zeiten halten nicht an, harte Menschen schon.“

Lanez wurde in drei Anklagepunkten für schuldig erklärt: Körperverletzung mit einer halbautomatisierten Schusswaffe, Mitführen einer versteckten, geladenen und nicht registrierten Schusswaffe in einem Fahrzeug und grobe Fahrlässigkeit beim Abfeuern einer Schusswaffe. Für die Zeit, die der Rapper in den letzten Jahren bereits abgesessen hat, wird fast ein Jahr von seinem Urteil abgenommen.