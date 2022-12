Mehrere Menschen nach Konzert von Asake verletzt

Acht Menschen wurden bei einem Konzert des Sängers Asake am Donnerstag (15. Dezember) verletzt und befinden sich nun im Krankenhaus, vier davon in kritischem Zustand. Zu dem Konzert in der O2 Academy Brixton in London kamen angeblich bis zu 1000 Personen ohne Ticket, obwohl der Musiker vorab auf Twitter davon abgeraten hatte, da alle Tickets bereits verkauft wurden.

Nachdem sich die Türen der Konzerthalle irgendwann nicht mehr öffnen ließen, befanden sich zahlreiche Menschen außerhalb der Eingangstüren und versuchten in der Menge zurechtzukommen. Das Konzert von Asake wurde aufgrund des Durcheinanders früher beendet und die verletzten Menschen ins Krankenhaus gebracht. Der Sänger drückte in einem Instagram-Beitrag sein Bedauern über den Vorfall aus: „Mein Herz ist bei denjenigen, die gestern Abend verletzt und [denen] in irgendeiner Form Unannehmlichkeiten verursacht wurden. Ich bete, dass sie schnellstmöglich wieder gesund werden. Ich bin auch dabei, mich an die Betroffenen zu wenden. Ich habe immer noch keine vollständigen Informationen vom Management des Veranstaltungsortes selbst darüber, was zu den Störungen am Eingang der Brixton Academy geführt hat, aber wir sind dankbar, dass am Ende alles friedlich verlief.“

Laut Berichten hat „Metropolitan Police“-Kommandeur Ade Adelekan in einem Statement geäußert: „Es wurde eine polizeiliche Untersuchung eingeleitet, die so gründlich und forensisch wie nötig sein wird, um genau festzustellen, was letzte Nacht passiert ist. Der Tatort wird von spezialisierten Beamten untersucht, Videoaufnahmen werden gesichtet, jeder Zeuge, mit dem wir Kontakt aufnehmen können, wird befragt und alle anderen Ermittlungsansätze werden verfolgt.“ „Wenn Polizeibeamte Gewalt angewendet haben, wissen sie, dass sie für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Das „Directorate of Professional Standards“ der „Metropolitan Police“ sichtet das gesamte Material, einschließlich der Körper-Kameras der Beamten am Tatort“, fügte Adelakan außerdem hinzu.

Der in Lagos geborene Musiker Asake gilt als einer der größten Newcomer der Afrobeats-Szene und hat im September 2022 sein Debütalbum MR.MONEY WITH THE VIBE veröffentlicht. Am Donnerstag (15. Dezember) spielte er die dritte von drei Shows – alle waren nach wenigen Minuten ausverkauft.