Eine 21-jährige Frau wurde auf der Autobahn von einem Anhänger überrollt und dabei schwer verletzt.

Vom 11. bis 13. August findet das SonneMondSterne Festival in Saalburg-Ebersdorf statt. Es gehört zu den größten Musikfestivals für elektronische Tanzmusik in Europa und wird in diesem Jahr zum 25. Mal veranstaltet. Die Veranstalter erwarten mehr als 30.000 Besucher:innen zu dem Event am Thüringer Bleilochstausee.

Um noch einen guten Campingplatz zu ergattern, reisten die ersten Gäste bereits zu Beginn der Woche an. Am Mittwoch (9. August) kam es im Zuge der Anreise zum SonneMondSterne zu erheblichen Staus. Dabei ereignete sich ein Unfall, bei dem eine junge Frau schwer verletzt wurde.

Veranstalter raten von verfrühter Anreise ab

Nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Tage und den damit verbundenen Problemen beim diesjährigen Wacken Open Air, hatten die Veranstalter des Festivals 20 Kilometer Stahlplatten auf den Zufahrten und dem Campingplatz verlegt. So soll vermieden werden, dass sich Autos festfahren. Die Veranstalter forderten die Besucher:innen zudem auf, nicht zu früh anzureisen. Dennoch reiste ein Großteil bereits am Mittwoch (9. August) an.

Infolgedessen kam es am Morgen zu kilometerlangen Staus auf der Autobahn A9 und den Zufahrten zum Festivalgelände. „Es reisten mehr an als erwartet­“, sagte Festival-Sprecher Philipp Helmers. Dabei ist eine 21-Jährige von einem Anhänger überrollt und schwer verletzt worden.

Die junge Frau habe am Mittwoch mutmaßlich versucht, auf die Anhängerdeichsel des schrittfahrenden Wagens mit Anhänger aufzusteigen, berichtete die Polizei am Donnerstag (10. August). In der Folge kam sie zu Fall und wurde vom Anhänger überrollt. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau in ein nahe liegendes Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Umständen sowie zum möglichen Alkoholkonsum der 21-Jährigen dauern an, hieß es seitens der Polizei.