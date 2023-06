Louis Tomlinson: Sturm bei Konzert – mehrere Schwerverletzte

Es hagelte so stark, dass an die 100 Besucher:innen dadurch verletzt und teils in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Die Show musste abgebrochen werden.

Ein gewaltiger Hagelsturm hat am Mittwochabend (21. Juni) die Konzertbesucher:innen einer Show von Louis Tomlinson im US-Bundesstaat Colorado überrascht und fast 100 Menschen verletzt. Die örtlichen Behörden berichten, das davon mindestens sieben Personen in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Der nationale Wetterdienst in Boulder hatte vor schweren Unwettern in der Region gewarnt, in einigen Gebieten drohte „golfballgroßer Hagel“.

Die Fans waren gezwungen, in Deckung zu gehen, als die massiven Hagelkörner auf das Red Rocks Park and Amphitheatre, ein Open-Air-Gelände in der Nähe von Denver, niederprasselten. Wegen des Unwetters musste das Konzert frühzeitig abgebrochen werden. Der britische Popmusiker und Songwriter, der als Sänger der Boyband One Direction bekannt wurde, sagte via Twitter dazu, er sei „am Boden zerstört wegen der Show“ und weiter: „Ich hoffe, es geht allen gut, ich komme wieder! Auch wenn wir die Show nicht gespielt haben, habe ich eure ganze Leidenschaft gespürt! Ich sende euch allen Liebe.“

Eine Twitter-Nutzerin schreibt außerdem zu dem Vorfall: „Bin 8 Stunden gefahren, um Louis Tomlinson heute Abend im Red Rocks zu sehen. Ich bete für alle, die heute Abend dort waren. Ich habe blaue Flecken und Striemen am ganzen Rücken und an den Beinen. Wir mussten am Merch-Stand Kisten mit Shirts ausleeren, um unsere Köpfe zu bedecken.“

„Es war wie in einem Horrorfilm“, ließ ein anderer Gast auf der Social-Media-Plattform verlauten.

