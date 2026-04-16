Melissa Naschenweng wird zur Wachsfigur: Große Ehre für den Schlager-Star

Melissa Naschenweg erhält ihre eigene Wachsfigur im Madame Tussauds Wien – ab Mitte Juni steht die Schlager-Sängerin dort neben Helene Fischer & Co.

Die Sängerin Melissa Naschenweng hat sich in den letzten Jahren ihren festen Platz in der Welt des Schlagers erarbeitet. Aus einer Musikerfamilie stammend, ist sie musikalisch zwischen Schlager, Pop und Rock einzuordnen. Mit „Lederhosenrock“, wie sie ihr musikalisches Schaffen selbst nennt, konnte sie sich ein großes Fanlager aufbauen. Nachdem sie mehrere Stationen im österreichischen Fernsehen durchlief und Teil von Florian Silbereisens Sendung „Die Schlager des Sommers“ war, landete sie 2017 mit ihrem Album „Kunterbunt“ einen großen Erfolg und verankerte sich mit Platz drei in den österreichischen Charts endgültig in der Szene. Nun hat sie große Neuigkeiten für ihre Fans.

Zusammenarbeit mit Madame Tussauds

Am 15. April 2026 schrieb sie unter einem Instagram-Video, das einen Countdown und eine Ankündigung enthielt, dass die Künstlerin gemeinsam mit dem Madame-Tussauds-Museum in Wien an einem Projekt arbeite: „Macht eure Stimmen warm… bald kommt etwas.“ Naheliegend ist, dass die 35-Jährige schon bald ihre eigene Wachsfigur in Wien erhält. Bereits einen Tag zuvor hatte sie in einer Story verkündet: „Morgen gibts News.“

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Am 16. April 2026 folgte mit einem weiteren Post die Bestätigung, dass Melissa Naschenweng als Wachsfigur ins Wiener Madame Tussauds einziehen wird. Der Ankündigung war zu entnehmen, dass die Figur ab Mitte Juni dort zu sehen sein wird.

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Fans zeigen sich begeistert

Bereits unter dem ersten Post der Musikerin zeigten sich ihre Fans euphorisch über die Ankündigung. Eine Person schrieb: „Kann man dich dort bald als Wachsfigur sehen? Das wäre richtig cool.“ Ein weiterer Kommentar lautete: „Das wird geil. Die liebe Naschi als Wachsfigur. Da freu‘ ich mich schon riesig drauf.“

Auch unter dem offiziellen Post machten die Fans keinen Hehl aus ihrer Vorfreude. Reaktionen wie „Der Hammer“ oder „Suuuuper“ waren zu lesen.

Melissa Naschenweng folgt auf bekannte Kollegen

Mit der Verewigung im Madame Tussauds reiht sich die „Dein Herz verliert“-Interpretin in eine Riege bekannter Schlager-Stars ein, die ebenfalls aus Wachs verewigt sind.

So hat Helene Fischer etwa eine Figur in Amsterdam. Beatrice Egli und Roland Kaiser sind in Berlin zu sehen, und Hansi Hinterseer und Udo Jürgens sind ebenfalls in Wien zu finden.