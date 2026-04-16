Bill & Tom Kaulitz: Erste Zwillingsfiguren bei Madame Tussauds

Ein Novum für Madame Tussauds Berlin: Bill und Tom Kaulitz werden als allererste Zwillinge in Wachs gegossen – Enthüllung Sommer 2026.

Ein Stück deutscher Popgeschichte hält Einzug in Wachs: Bill und Tom Kaulitz werden als erste Zwillingsfiguren im Madame Tussauds Berlin verewigt. Die Berliner Niederlassung des berühmten Wachsfigurenkabinetts schreibt damit Geschichte – denn noch nie enthüllte sie die Abbilder eines Zwillingspaars gleichzeitig.

Ein Auftrag, 20 Künstler:innen

Die Arbeiten an den Figuren laufen seit September 2025. Rund 20 Künstler:innen der Merlin Magic Making Studios in London porträtieren die Kaulitz-Brüder bis ins kleinste Detail: Haltung, Stil und jene Ausstrahlung, die sie weltweit zu Pop-Ikonen gemacht hat.

„Ich kenne das Gefühl ja schon, eine eigene Wachsfigur zu haben, aber dieses Mal ist es komplett anders“, sagt Bill Kaulitz. „Wir sind heute ganz andere Menschen, haben uns extrem weiterentwickelt. Jetzt gemeinsam als Zwillinge verewigt zu werden, macht das Ganze nochmal viel besonderer.“ Sein Bruder Tom ergänzt: „Wir sehen uns zwar ähnlich, ticken aber komplett unterschiedlich – im Stil, in der Ausstrahlung, in allem. Genau das sichtbar zu machen, ist am Ende der entscheidende Punkt.“

Durch den Monsun ins Museum

Mit Tokio Hotel wurden Bill und Tom Kaulitz zu globalen Superstars und prägten eine ganze Generation. Heute stehen sie für Individualität, Wandel und Mut zur Selbstinszenierung – und gelten über die Musik hinaus als feste Größen der Unterhaltungsbranche. Auch mit ihrem Podcast „Kaulitz Hills“ bespielen die Brüder mittlerweile ausverkaufte Hallen, ihre Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ geht in die dritte Staffel, und ab Dezember moderieren sie „Wetten, dass..?“ im ZDF.

Für Madame Tussauds hat das Projekt auch eine besondere Bedeutung: „Bill und Tom Kaulitz sind ein perfektes Beispiel dafür, wie vielseitig und international deutsche Popkultur heute ist“, sagt Nadja Troublefield, General Managerin von Madame Tussauds Berlin. „Mit den ersten Zwillingsfiguren in unserer Ausstellung setzen wir ein starkes Zeichen – künstlerisch wie inhaltlich.“

Die Enthüllung der Figuren plant Berlin für den Sommer 2026. Sie soll eines der spektakulärsten Highlights des Jahres werden.