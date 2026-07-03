Metallica-Spende für Venezuela nach schwerem Erdbeben

Harte Schale, weicher Kern: Metallicas Stiftung spendet nach dem schweren Erdbeben in Venezuela 100.000 Dollar für Rettung und medizinische Nothilfe vor Ort.

Dass Metal-Rocker meist nur eine harte Schale haben und darunter ein weicher Kern liegt, beweisen Metallica aufs Neue: Ihre Stiftung spendete hunderttausend Dollar an eine Hilfsorganisation in Venezuela.

Nachdem bei heftigen Erdbeben in Venezuela mehr als 2.000 Menschen den Verwüstungen zum Opfer fielen und 6,8 Millionen Venezolaner:innen unter den Folgen leiden, unterstützte die Stiftung All Within My Hands der Band Metallica mit einer Spende wohltätige Zwecke vor Ort.

Erdbeben erschüttert Venezuela

Die ganze Welt feierte die Fußballweltmeisterschaft, als am 24. Juni in Venezuela die Erde bebte. Tausende Menschen überlebten die Verschüttungen nicht. Mittlerweile sinkt die Hoffnung auf Bergungen von Überlebenden: Nach über 8 Tagen sind die Chancen auf Lebend-Rettungen sehr gering. Unter den Toten war auch die gesamte Nu-Metal-Band Van Der Dijs, die in ihrem Proberaum unter Trümmern begraben wurde.

Metallica-Stiftung spendet für Nothilfe

Die Tragödie rief weltweit großes Mitgefühl hervor. Nun hat die Band Metallica durch ihre Stiftung 100.000 Dollar an lokale Helfer:innen gespendet. Seit langem arbeitet All Within My Hands mit ihrem Partner Direct Relief zusammen. Direct Relief organisiert die Verteilung und Koordination der finanziellen Mittel. Mit der Spende werden laut Metallicas Website „medizinische Notfall-Hilfe sowie Such- und Rettungsaktionen unterstützt“. Dazu gehört die Arbeit von Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), einer spanischen Search-and-Rescue-Organisation, die vor Ort unterstützt.

Außerdem stellt Direct Relief vor Ort medizinische Mittel wie Erste-Hilfe-Ausrüstung und Hygieneartikel bereit. Zudem werden Medikamente zur Versorgung von akuten Verletzungen sowie chronischen Krankheiten von Menschen bereitgestellt, die wegen der Ausnahmezustände keinen Zugang zu Behandlungen haben.

Metallicas Engagement

Metallica ist bereits für ihr wohltätiges Engagement bekannt. Ihre Stiftung unterstützt seit Jahren betroffene Regionen bei Umweltkatastrophen, beispielsweise Waldbränden in Los Angeles oder Stürmen an der Golfküste. Bei ihren Europa-Konzerten arbeitete die Band mit dem Roten Kreuz zusammen, um ihre Fans zur Blutspende aufzurufen. Damit brachten sie allein in Deutschland fast 10.000 Menschen zur Nadel.