Michael Stipe von R.E.M. ruft zum Blackout bei Facebook & Instagram auf

Der Sänger will Fans dazu bewegen, die Social-Media-Plattformen des Meta-Konzerns zu boykottieren.

Michael Stipe hat Social-Media-User dazu ermuntert, sich in einer konzertierten Aktionswoche zwischen dem 19. und 26. Januar von Facebook und Instagram abzumelden, da die Plattformen laut ihm dazu beitragen, „der extremen Rechte in Amerika Vorschub zu leisten“. Der 65-Jährige, von 1980 bis 2011 Sänger und Texter von R.E.M., hat dazu aufgerufen, sich in dem Zeitraum von allen Socials zu verabschieden, die Teil des Meta-Konzerns sind, zu dem auch Threads, Whatsapp, Messenger, Giphy, Metaquest und Rayban Meta gehören.

Zu süchtig?

Auf Facebook ließ er seine Fans wissen: „Ich werde mich für eine Woche abmelden. Bitte zieht in Erwägung, dasselbe zu tun, damit Unternehmen wie Meta sich vorstellen können, dass es Konsequenzen haben könnte, wenn sie die extreme Rechte in Amerika und weltweit unterstützen. Oder sind wir so süchtig, dass wir uns nicht einmal für eine Woche abmelden können?“

Stipe kommentierte seine Zeilen damit, dass er Meta als „ekelhaft“ empfindet und fügte hinzu: „Ich bin wirklich froh, für eine Woche als eine Art Protest wegzugehen – danach werde ich zurückkommen und entscheiden, was ich von da an tun werde.“

Faktencheck adé

Vorsitzender und CEO des Meta-Unternehmens ist der Facebook-Mitbegründer Mark Zuckerberg. Anfang dieses Jahres gab er bekannt, dass Meta die Verwendung unabhängiger Faktenprüfer auf seinen Plattformen abschafft und sie durch „Community Notes“ im Stil von X ersetzt, die die Richtigkeit der Beiträge den Nutzer:innen überlassen.

Zuckerberg erklärte den kontroversen Schritt mit der pauschalen Behauptung, die Faktenprüfer seien „zu politisch voreingenommen“; es sei „an der Zeit, zu unseren Wurzeln der freien Meinungsäußerung zurückzukehren“. Kritiker:innen befürchten, dass es dadurch zu weiterer Verbreitung ungefilterter, extremistischer Inhalte kommt und Wahrheiten zusehends verschleiert werden.

Stipe = politisch engagiert

Stipe hat sich schon früh in seiner Karriere politisch geäußert und trat kürzlich bei mehreren Kundgebungen für die erfolglose demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris auf.