Miley Cyrus: „Brutale Infektion“ wegen Musikvideodreh

Eigentlich wollte Miley Cyrus nur ein Musikvideo für ihren Song „Walk of Fame“ drehen. Letztendlich verletzte sie sich dabei am Knie und musste wohl eine Zeit auf der Intensivstation verbringen.

„Mein Bein begann sich im Bereich der Kniescheibe aufzulösen“

Die Sängerin veröffentlicht am 30. Mai ihr neuntes Studioalbum SOMETHING BEAUTIFUL. Für das Musikvideo zum bald erscheinenden Song „Walk of Fame“ wählte die 32-Jährige passenderweise den berühmten Bürgersteig als Kulisse. Wie sie in einer neuen Folge der Late-Night-Show „Jimmy Kimmel Live“ erzählt, rollte sie sich nachts dort über den Boden.

Die Konsequenzen für diese Aktion spürte sie aber erst einen Monat später: „Ich habe dieses Video im Oktober gedreht und im November an Thanksgiving war ich für einen Moment auf der Intensivstation“, verriet Cyrus. „Mein Bein begann sich im Bereich der Kniescheibe aufzulösen.“ Der Arzt, der die Musikerin im Krankenhaus behandelte, habe sie wohl gefragt, woher die „brutale Infektion“ denn stamme. Cyrus erinnerte sich daraufhin an den Dreh und musste ihm erklären, warum sie sich nachts über einen schmutzigen Gehweg „gewälzt“ hatte.

Mittlerweile scheint der ehemalige Disney-Star aber darüber lachen zu können. Vor allem die Begegnung mit ihrem Chirurgen ist ihr aber in Erinnerung geblieben. „Dass ein Chirurg dich einfach nur anschaut und ‚Igitt‘ sagt – die öffnen sonst Leichen“, erzählte sie giggelnd.

Neues Album, aber keine Tour

Von der Knie-Infektion scheint Cyrus sich mittlerweile wieder erholt zu haben. In einem Interview mit Zane Lowe bei Apple Music erklärte sie vor kurzem jedoch, dass sie aus anderen gesundheitlichen Gründen erstmal nicht auf Tour gehen wird. Momentan würde eine Tournee wohl eine zu große körperliche und mentale Anstrengung für die Künstlerin sein. Insgesamt sei der Stress dabei zu groß für sie, um glücklich Konzerte spielen zu können.

Miley Cyrus releast SOMETHING BEAUTIFUL als Pop-Oper

Was Cyrus zum neuen Album schon verriet: Die 13 Songs der neuen LP sollen als „einmalige Pop-Oper“ präsentiert werden. Der entsprechende Film zum Album soll im Juni erscheinen. Die Singleauskopplungen „Prelude“, „End of the World“, „More to Lose“ und „Something Beautiful“ sind bereits erschienen und bieten einen ersten Vorgeschmack auf das neue Projekt.