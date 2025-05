Miley Cyrus kündigt ein weiteres „extrem experimentelles“ Album an

Noch vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums SOMETHING BEAUTIFUL, welches am 30. Mai erscheint, hat Miley Cyrus nun angekündigt, dass bereits das nächste Projekt in den Startlöchern steht – und das soll, wie sie selbst verrät, „extrem experimentell“ werden.

Am 27. Mai überraschte Cyrus bei einem exklusiven Privatkonzert im Chateau Marmont in Los Angeles mit dieser Ankündigung. Vor ausgewählten Fans, die sie persönlich zur intimen Listening-Session eingeladen hatte, erklärte sie: „Mein nächstes Album wird extrem experimentell – habt Spaß damit.“

SOMETHING BEAUTIFUL sei nur die „Vorspeise“

Damit macht Cyrus klar: SOMETHING BEAUTIFUL ist nicht das große Finale, sondern in ihren Augen erst der Anfang eines neuen kreativen Kapitels. Cyrus, die gerade erst offen über ihre Stimmbanderkrankung sprach, bezeichnete das kommende Werk laut „TMZ“ als „Hauptgang“ – das aktuelle Album sei lediglich „die Vorspeise“.

Bevor es experimentell wird, erscheint am 30. Mai 2025 zunächst ihr neuntes Studioalbum SOMETHING BEAUTIFUL via Columbia Records. Es enthält bereits veröffentlichte Singles wie „Prelude“, „End Of The World“, „More To Lose“ und den Titeltrack, sowie Kollaborationen mit Naomi Campbell und Brittany Howard. Auch ein begleitender Film zum Album soll kommen. Die visuelle Umsetzung entstand unter der Regie von Cyrus selbst, gemeinsam mit den Produzenten Jacob Bixenman und Brendan Walter.

Erste Live-Premiere von „Easy Lover“

Bei ihrem Auftritt in Los Angeles spielte Miley Cyrus ein rund 45-minütiges Set, darunter Songs aus dem neuen Album sowie Fan-Lieblinge wie „Flowers“ und eine gekürzte Version ihres Klassikers aus Hannah-Montana-Zeiten „The Climb“. Für besonderes Aufsehen sorgte die Live-Premiere des bislang unveröffentlichten Songs „Easy Lover“.

Während Miley Cyrus künstlerisch weiter voranschreitet, wird sie in absehbarer Zeit wohl nicht auf große Welttournee gehen. Aufgrund einer Erkrankung ihrer Stimmbänder verzichtet sie vorerst auf klassische Tourneen – der Fokus liegt stattdessen auf Studioarbeit und kreativen Projekten.