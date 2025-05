Miley Cyrus hat wegen Harrison Ford Konzertideen wieder verworfen

Miley Cyrus hatte beim Schreiben von „Used To Be Young“ Adele im Kopf

Ursprünglich plante Miley Cyrus ihre kommende Platte SOMETHING BEAUTIFUL mit Live-Auftritten an außergewöhnlichen Orten – wie in Wäldern oder bei den Pyramiden – zu inszenieren. Doch ein Gespräch mit Schauspielikone Harrison Ford brachte sie dazu, diese Idee wieder aufzugeben.

Cyrus, deren neuntes Studioalbum am Freitag, den 30. Mai, über Columbia erscheinen wird, hatte bereits die Singles „Prelude“, „End Of The World“, „More To Lose“ und den Titeltrack veröffentlicht. Das neue Werk folgt auf ihr 2023 erschienenes Album ENDLESS SUMMER VACATION.

Cyrus zu Ford: „Ich habe eine PDF auf meinem Handy“

In einem Interview mit dem DJ Zane Lowe in seinem Podcast auf Apple Music 1 erzählte Miley Cyrus, wie Harrison Ford sie von ihrem ursprünglichen Gedanken abbrachte. Nachdem er sie gefragt hatte, woran sie arbeite, zeigte sie ihm laut „NME“ ihre Pläne: „Ich kenne Harrison Ford schon eine ganze Weile, weil ich mit Disney aufgewachsen bin und wir in denselben Kreisen unterwegs waren“, erklärte sie. „Und er fragte, was ich gerade so mache, woran ich arbeite. Ich sagte: ‚Nun, ich habe da eine Idee. Eigentlich habe ich schon was gemacht. Ich habe eine PDF auf meinem Handy, das ich dir zeigen könnte.‘“

In der Datei präsentierte sie ihm das Konzept namens „Somewhere Beautiful“ – eine Serie von Live-Auftritten an besonderen Orten wie in Wäldern oder bei Pyramiden. Doch Ford reagierte skeptisch: „Er antwortete: ‚Du willst wirklich in einen Wald gehen und was genau machen? Willst du ein ganzes Team mitnehmen? Das musst du doch.‘ Dann sagt er: ‚Das klingt teuer‘“ (via „NME“).

Schnelle Planänderung: „Leute, wir treten nicht mehr im Wald auf“

Zurück am Set zog Cyrus Konsequenzen: „Und ich bin zurück in den Trailer gegangen und meinte: ‚Leute, wir treten nicht mehr im Wald auf. Harrison Ford hat sehr viel Sinn ergeben.‘“ Die Einwände des „Indiana Jones“-Darstellers führten schließlich dazu, dass sie ihre Pläne änderte. Statt eines weltweiten Natur-Showcases entstand der gleichnamige Konzertfilm „Something Beautiful“, der am Erscheinungstag des Albums erscheinen wird.

Der Film als neue Form der Tour

„Deshalb wollte ich diesen Film machen – der Film ist meine Art, auf Tour zu gehen“, sagte sie zu Lowe. „Deshalb bringe ich ihn ins Kino, weil es etwas ist, das man sich Nacht für Nacht ansehen kann. Und man kann Neues entdecken, man hat das Gefühl, Teil einer Performance zu sein – aber ich muss mich nicht auf die gleiche Weise verausgaben.“

Cyrus hat in der Vergangenheit offen über die Herausforderungen des Tourlebens gesprochen und findet mit diesem Film eine neue Form des musikalischen Ausdrucks, die laut „NME“ ihrer aktuellen Lebenssituation besser entspricht. Im Jahr 2023 wurden sowohl Miley Cyrus als auch Harrison Ford bei der D23 Expo als „Disney Legends“ ausgezeichnet. Cyrus war dabei die jüngste Person, der diese Ehre je zuteil wurde.

Kollaborationen auf dem neuen Album

Das kommende Album SOMETHING BEAUTIFUL enthält unter anderem Kollaborationen mit Supermodel Naomi Campbell und Brittany Howard, der Frontfrau der Band Alabama Shakes. Die Künstlerin hatte zuvor angedeutet, dass das Werk stilistisch und thematisch von Pink Floyds THE WALL beeinflusst sei.