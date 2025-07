Miley Cyrus übers Touren: „Es ist schwer, nüchtern zu bleiben“

Miley Cyrus :: SOMETHING BEAUTIFUL

Im Mai 2025 veröffentlichte Miley Cyrus ihr neuntes Studioalbum SOMETHING BEAUTIFUL. In den meisten Fällen bedeutet ein Album-Release für Künstler:innen auch direkt eine Tour. Doch die 32-Jährige hat dies für sich ausgeschlossen, zumindest momentan, wie sie in einem Interview preisgibt. Es geht dabei auch ums Nüchternbleiben.

„Ich wünschte, ich hätte den Wunsch dazu, aber das ist nicht der Fall“

In einem Interview mit „Good Morning America“ am Dienstag (15. Juli) hat der Popstar offen über die Gründe gesprochen, warum sie derzeit nicht auf eine Konzertreise geht. „Ich habe die körperlichen Voraussetzungen und die Möglichkeiten, auf Tournee zu gehen“, so Cyrus. „Ich wünschte, ich hätte auch den Wunsch dazu, aber das ist nicht der Fall. Außerdem glaube ich nicht, dass es tatsächlich eine Infrastruktur gibt, die Artists diesbezüglich unterstützt“, gab sie weiter zu Protokoll.

Dabei sprach sie auch über ihre vergangenen Schwierigkeiten im Umgang mit Alkohol und wie eine Tour diesen Umgang zusätzlich verkomplizieren würde. „Künstler wie Prince, die heute nicht mehr unter uns sind und einen so intensiven Lebensstil auf Tour hatten […] Es ist wirklich schwer, auf Tour nüchtern zu bleiben – was für mich eine wichtige Säule der Stabilität in meinem Leben ist“, gesteht sie.

Es geht nicht um Angst

Doch läge ihre Entscheidung nicht daran, dass sie „Angst“ hätte. „Ich mache gerne Dinge, vor denen ich Angst habe“, sagte sie. „Ich bin schon aus Flugzeugen gesprungen. Ich bin schon vor 150.000 Menschen aufgetreten.“

Live mit Beyoncé: Ein besonderer Moment

Des Weiteren erzählte Miley Cyrus ausgiebig von ihrem Live-Auftritt mit Beyoncé. Am 19. Juni sangen die beiden Künstlerinnen den Song „II Most Wanted“ zum ersten Mal live im Stade de France – also den Track, der als gemeinsamer Track auf Beyoncés 2024er-Album COWBOY CARTER vertreten war.

„Ich stand Beyoncé gegenüber“, so Cyrus über den Auftritt. „Wenn man ihr gegenüber steht, kann man tatsächlich ihr Verlangen und ihre Leidenschaft spüren.“ Beyoncé sagte während des Gigs auch befeuernd zu ihr: „Ich bin dein größter Fan. Ich bin so dankbar, dich sehen und mit dir singen zu dürfen, Miss Miley Cyrus.“