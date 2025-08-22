25 Jahre MACHINA: The Smashing Pumpkins feiern Jubiläum

„Dieser Moshpit ist für FLINTA*!“ So war die ME-Nacht auf dem Reeperbahn-Festival

The Smashing Pumpkins feiern den 25. Geburtstag ihres Konzeptalbums MACHINA/THE MACHINES OF GOD. Heute erscheint die Jubiläums-Auflage des Kultalbums.

MACHINA sollte ihr letztes Album sein

„Machina war als unser Abschiedswerk gedacht, und es war wirklich eine Herzensangelegenheit, es zu verwirklichen, so kaputt wir damals auch waren“, sagte Billy Corgan, als die Neuauflage im Juni angekündigt wurde. Der Frontmann spielt damit auf die späten 1990er an, als die Albumverkäufe der Band sanken und die Alternative-Rock-Gruppe sich schließlich auflöste. 2006 kam es dann aber doch zur Reunion der Smashing Pumpkins, und letztes Jahr erschien ihr 13. Studioalbum AGHORI MHORI MEI.

Bei allem Erfolg hat MACHINA an großer Popularität gewonnen und gilt nicht nur als Fan-Favorit, sondern auch als begehrtes Sammlerstück.

Das Jubiläums-Box-Set

Die umfangreiche Neuauflage feiert insofern das bedeutendste Album in der Geschichte der Band. Das Box-Set umfasst nicht nur das beliebte Studioalbum, sondern vereint es mit seinem musikalischen Pendant MACHINA II/THE FRIENDS & ENEMIES OF MODERN MUSIC. Es enthält 80 Songs aus MACHINA und MACHINA II, einschließlich ihrer Hits „The Everlasting Gaze“ (1999), „Stand Inside Your Love“ (2000) und „Try, Try, Try“ (2000). Dazu gibt es noch 32 Bonustracks mit Demos, Outtakes und Live-Auftritten der Band.

Das Box-Set ist online erhältlich, aber auch in Billy Corgans eigenem Teeladen, „Madame Zuzu’s Tea Shop“, in Highland Park, Illinois.

Im Moment beenden die Smashing Pumpkins ihre „The Aghori Tour“. Kommeneds Wochenende geht es dann aber auch schon direkt weiter für die Band: Am 24. August startet die „Rock Invasion 2025 Tour” in Finland.