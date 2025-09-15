25 Jahre „Gilmore Girls“: Alexis Bledel & Lauren Graham feiern Jubiläum

LGBTQI*: 23 Serien- und Film-Meilensteine der TV-Geschichte, die Ihr gesehen haben solltet

Bei den 77. Emmy Awards war eines der wohl bekanntesten Serien-Mutter-Tochter-Duos auf der Bühne zu sehen. Die „Gilmore Girls“-Darstellerinnen Alexis Bledel und Lauren Graham verkündeten am 14. September die Gewinner für das beste Drehbuch einer Comedy-Serie.

Stars Hollow live auf der Bühne – doch in Wirklichkeit in Los Angeles

Sie standen unverkennbar auf ihrer Serien-Veranda im verschlafenen Örtchen Stars Hollow, eigentlich aber waren Alexis Bledel und Lauren Graham in Los Angeles und moderierten einen Part der 77. Emmys. Der „Gilmore Girls“-Cast feiert in diesem Jahr das 25. Jubiläum ihrer Hit-Serie, weshalb es auch die Rory- und Lorelai-Darstellerinnen waren, die den Preis für das beste Comedy-Drehbuch auszeichneten.

25 Jahre „Gilmore Girls“: Kultserie feiert Jubiläum mit Nostalgie und Humor

Lauren Graham scherzte: „Vor 25 Jahren feierte eine Serie namens ‚Gilmore Girls‘ Premiere und nahm offenbar die komplette Herbstsaison in Geiselhaft“, worauf einstimmiges Gelächter ertönte. Es ist gemeinhin bekannt, das mit dem ersten gefallenen Blatt unzählige Menschen die Couch besetzen und die sieben Staffeln rund um die Bewohner:innen von Stars Hollow „durchbingen“ – und das ein Vierteljahrhundert nach dem offiziellen Ende der Serie.

Emmy-Gewinner „The Studio“ und ein besonderer Serienmoment

Auch wenn die Show heute als Klassiker gilt, fügte Alexis Bledel hinzu: „Trotz unserer herbstlichen Dominanz war ‚Gilmore Girls‘ eigentlich eine sehr kleine Serie.“ Worauf Graham einwarf: „Das heißt, wir hatten kein Geld.“ Scheinbar bekamen sie die Essensreste aus den umliegenden Sets zugesendet, etwa wenn jemand Geburtstag hatte und etwas vom Blechkuchen übrig war. „Aber die eine Sache die wir hatten, waren Drehbücher. Ohne Drehbücher hätten wir keine wunderbaren Worte zu sagen gehabt“, erklärte Bledel.

Mit dieser Überleitung präsentierten sie die Nominierten und kürten die. Anschließend präsentierten sie „The Studio“, die satirische Cringe-Comedy-Fernsehserie von Seth Rogen und Evan Goldberg als Gewinner der Kategorie.

Lauren Graham über das Jubiläum: „Die Party, die wir nie wirklich hatten“

Früher am Abend erzählte Lauren Graham gegenüber dem „Hollywood Reporter, „dass es eine große Freude sei“, ein Vierteljahrhundert der Show zu feiern. „Es war eigentlich nichts geplant, um das 25-jährige Jubiläum zu würdigen“, sagte die Schauspielerin. „Als ich gebeten wurde, die Serie auf diese Weise zu ehren, fühlte es sich an, wie die Party, die wir nie wirklich hatten. Vielleicht sind wir für das 30-jährige Jubiläum besser vorbereitet.“