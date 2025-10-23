Miley Cyrus in „Avatar 3“: Ihr Heilungssong, der unter die Haut geht

Miley Cyrus

Miley Cyrus  |  Für den dritten Teil des „Avatar“-Franchises schrieb die Sängerin einen Song, der ihr sehr am Herzen liegt

Miley Cyrus steuert mit „Dream as One“ einen Song zum „Avatar“-Soundtrack bei – persönlich geprägt, mit Mark Ronson & Andrew Wyatt.

Für den dritten Teil der „Avatar“-Filmreihe schrieb Miley Cyrus einen Song, der der 32-Jährigen nach eigenen Angaben sehr nahegeht.

Miley Cyrus: Song sei „musikalische Medizin“

Die Fortsetzung der „Avatar“-Abenteuer, „Avatar: Fire and Ash“, wird musikalisch von Miley Cyrus begleitet. Das wurde kürzlich auf Instagram bekannt, wo die Sängerin ein Snippet ihres neuen Songs „Dream as One“ teilte. In einem ausführlichen Statement bedankte sie sich bei Filmregisseur und -produzent James Cameron für die Möglichkeit, auf dem Soundtrack-Album vertreten zu sein.

„Es ist mir eine Ehre, ‚Avatar: Fire and Ash‘ mit einem Original-Song zu unterstützen“, schrieb die Sängerin. Gemeinsam mit Andrew Wyatt und Mark Ronson, die bereits an den Soundtracks zu Filmen wie etwa „Barbie“ (2023) oder auch „A Star is Born“ (2019) beteiligt waren, am „Avatar“-Track „Dream as One“. Cyrus bekundete außerdem ihre emotionale Verbindung zum neuen Song: „Da ich selbst von einem Brand betroffen war und aus der Asche wieder auferstanden bin, hat dieses Projekt eine tiefe Bedeutung für mich. Danke, Jim, für die Gelegenheit, diese Erfahrung in musikalische Medizin zu verwandeln.“

Bei den verheerenden Waldbränden in Südkalifornien verloren die „Flowers“-Interpretin und ihr damaliger Partner Liam Hemsworth 2018 ihr Haus in Malibu. Entsprechend finden die Themen des Films – Einheit, Heilung und Liebe – großen Anklang bei ihr. „Selbst ein kleiner Stern in dem Universum zu sein, das die „Avatar“-Familie geschaffen hat, ist wirklich ein Traum, der wahr geworden ist“, schrieb sie.

„Avatar“-Franchise geht in die dritte Runde

„Avatar: Fire and Ash“ ist die Fortsetzung von „Avatar: The Way of Water“ aus dem Jahr 2022 und markiert Camerons Rückkehr in die fiktive Welt von Pandora. In den Hauptrollen sind wieder Sam Worthington und Zoe Saldaña zu sehen, neben unter anderem Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet und Oona Chaplin. Der Film wird am 17. Dezember in den deutschen Kinos zu sehen sein.

