Miley Cyrus ist verlobt: Maxx Morando und sie planen die Hochzeit

Miley Cyrus hat sich mit Musiker Maxx Morando verlobt. Das Paar ist seit vier Jahren zusammen – nun wagen sie den nächsten Schritt.

Miley Cyrus hat frohe Nachrichten zu verkünden: Nach vier Jahren Beziehung hat sie sich mit dem Musiker Maxx Morando verlobt. Am Dienstag, 2. Dezember, wurde die Verlobung bekannt gegeben, nachdem sich das Paar einen Tag zuvor auf dem roten Teppich bei der Premiere von „Avatar 3: Feuer und Asche“ hatte blicken lassen.

Neuer Ring verriet Cyrus und ihren Partner

Wie „Billboard“ berichtet, waren die beiden Musiker:innen am 1. Dezember bei der Filmpremiere dabei und traten gemeinsam auf dem roten Teppich auf. Cyrus hatte den Song „Dream as One“ zum Filmprojekt beigesteuert. Während des Auftritts trug sie einen neuen goldenen Ring, der die Gerüchteküche zum Brodeln brachte. Am 2. Dezember bestätigte „People“, dass das Paar sich verlobt habe.

Cyrus und Morando sind bereits seit vier Jahren ein Paar. Im Interview mit der „British Vogue“ erzählte Cyrus einst, wie sie und ihr Verlobter sich kennenlernten: „Wir gingen auf ein Blind Date. Für mich war es ein Blind Date, nicht wirklich für ihn. Ich dachte: Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich gehe.“

Das Paar fing im Folgenden auch an, professionell miteinander zu arbeiten. Morando arbeitete an Songs für Cyrus‘ Alben „Endless Summer Vacation“ und „Something Beautiful“ mit.

Nicht Cyrus‘ erste Ehe

Bei der Verlobung handelt es sich nicht um die erste der Sängerin. Sie war bereits mit Schauspieler Liam Hemsworth verheiratet. Die beiden datierten sich seit 2009 on und off und heirateten im Jahr 2017. Die Ehe hielt allerdings bloß ein Jahr, bevor sich das Paar endgültig trennte.

Im Jahr 2024 erklärte Cyrus gegenüber „Harper’s Bazaar“, warum ihre Beziehung mit dem sechs Jahre jüngeren Morando funktioniere: „Er ist mir sehr ähnlich. Wir nehmen das Leben beide nicht zu ernst.“