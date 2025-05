Miley Cyrus packt aus: Diese Krankheit steckt hinter ihrer rauen Stimme

Chappell Roan feiert Miley Cyrus: „Ich möchte so sein wie Hannah Montana“

Miley Cyrus’ hat offen gelegt, woher ihre raue Stimmfarbe kommt. Die Musikerin hat ein Reinke-Ödem – eine chronische Veränderung an ihren Stimmbändern. Dabei bildet sich ein großer, gutartiger Polyp, der ihrer Stimme diesen unverwechselbaren rauen Klang gibt – aber gleichzeitig das Singen ziemlich anstrengend macht. Jeder Live-Auftritt bedeute für die 32-Jährige sowohl körperliche als auch mentale Belastung, weshalb sie ihre Stimmbänder schonen muss.

Medizinische Ursache: Das Reinke-Ödem

In einem Interview mit Zane Lowe erklärte Miley Cyrus: „Es ist ein Teil meiner Anatomie. Ich habe einen sehr großen Polypen auf dem Stimmband. Er hat mir viel von dem Ton und der Textur gegeben, die mich ausmachen.“ Und weiter: „Aber es ist extrem schwer, damit aufzutreten – als würde man mit Gewichten an den Fußgelenken einen Marathon laufen.“

Auf Instagram teilte die Sängerin kürzlich ein Video, in dem sie eine Choreo tanzt und dabei singt. Dies heizte die Hoffnung der Fans auf eine weitere Tour an. Doch eine neue Welttournee kommt neben der Krankheit für Cyrus auch sonst kaum infrage bzw. nur unter bestimmten Voraussetzungen: Sie müsste nachhaltig sein und sich wirtschaftlich rechnen, da Fixkosten wie Crew, Technik und Transport gedeckt werden müssen. „Wenn ich nicht genug Konzerte spiele, macht es mathematisch keinen Sinn“, sagte Cyrus in dem Interview. Und Playback sei für sie keine Option.

Warum Miley Cyrus eine Operation ablehnt

Cyrus gestand sich im Gespräch mit DJ Zane Lowe auch ein, dass ihr früheres Leben mit Partys, Alkohol und Zigaretten ihrer Stimme nicht gerade geholfen hätten – allerdings sei das nicht die Ursache für das Reinke-Ödem. Operieren lassen will sie sich trotz der Schmerzen aber nicht. Die Angst, nach einer OP nicht mehr so zu klingen wie sie selbst, sei zu groß. „Ich bin meine Stimme“, sagte sie im Gespräch – und die will sie nicht verlieren.

Für Miley Cyrus ist diese Erkrankung sowohl ein Fluch als auch ein Markenzeichen zugleich. Doch die „Flowers“-Sängerin lässt sich davon nicht stoppen: Am 30. Mai erscheint ihr neues Album SOMETHING BEAUTIFUL. Im Juni kommt dazu noch ein eigener Film zum Album heraus, den Cyrus selbst als „Pop-Oper“ beschreibt.