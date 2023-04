Mit J.K. Rowling: HBO Max bestätigt „Harry Potter“-Serie durch ersten Teaser

Die erste „Harry Potter“-Serie wurde offiziell bestätigt. Mit einem Teaser kündigte HBO Max das Projekt an

HBO Max hat mit Veröffentlichung eines ersten Teasers eine „Harry Potter“-Serie bestätigt. Durch den Streaming-Anbieter von Warner Bros. Discovery wird die immens populäre Fantasy-Buchreihe erstmals in Serien-Form verfilmt. Auch Autorin J.K. Rowling, die mit ihren kritischen Aussagen zur Anerkennung von Transmenschen mittlerweile häufig in der Kritik steht, ist an der Serie beteiligt.

In dem kurzen Clip ist das berühmte „Harry Potter“-Theme von John Williams zu hören. „Euer Hogwarts-Brief ist da“, schrieb der Video-on-Demand-Dienst dazu bei Twitter. Seit dem gestrigen Mittwoch (12. April, 20:09 Ortszeit) wurde der Teaser alleine bei dem Nachrichtendienst über 20 Millionen Mal (Stand 13. April, 10:25) geklickt.

Berichten zufolge sollte jeweils eines der sieben Bücher in einer eigenen Staffel abgehandelt werden, HBO-Max-Content-CEO Casey Bloys sagte jedoch, dass das Projekt über „10 aufeinanderfolgende Jahre“ laufen werde. Zudem wurde betont, dass das jüngst so erfolgreiche Prequel „Fanatische Tierwesen“ keine Rolle dabei spielen werde und man sich ausschließlich auf die Romanreihe fokussiere. „Die neue Max-Original-Serie wird tief in jedes der kultigen Bücher eintauchen, die die Fans seit all den Jahren begeistert haben“, ließ Bloys verlauten.

J.K.Rowling und ihre Rolle

Die Schöpferin „der kultigen Bücher“ ist als ausführende Produzentin an dem Projekt beteiligt. „Max‘ Engagement, die Integrität meiner Bücher zu bewahren, ist mir wichtig, und ich freue mich darauf, an dieser neuen Adaption mitzuwirken, die einen Grad an Tiefe und Detailtreue ermöglicht, den nur eine lange Fernsehserie bieten kann“, wird sie in einem Statement zitiert. Ihre zusammen mit Neil Blair gegründete Produktionsfirma „Brontë Film and TV“ arbeitet mit Warner Bros. zusammen. Dieser co-produziert ebenso wie Ruth Kenley-Letts die Serie mit und auch „Harry Potter“- und „Fantastische Tierwesen“-Produzent David Heyman ist im Gespräch, das Team zu komplettieren.

Man suche noch einen Showrunner, und auch zu dem Cast gibt es noch keine Informationen. An den Start gehen soll der Mehrteiler 2025 oder-26.