Mit neuer Single „Dreamland“: Pet Shop Boys kündigen Album für Januar 2020 an

Pet Shop Boys Live in London am 25. Juli 2018

Die Pet Shop Boys haben am 11. September 2019 ihre neue Single „Dreamland“ veröffentlicht. Bei dem Song handelt es sich um ein Feature mit der britischen Elektro-Pop-Band Years & Years. Der Song entstand in London und wurde von Stuart Price in den Berliner Hansa Studios und The Record Plant in Los Angeles produziert. Als Kulisse für das dazugehörige Lyric-Video diente die Berliner U-Bahn.

„Dreamland“ ist die erste Single ihres neuen und gleichzeitig vierzehnten Studioalbums, welches am 24. Januar 2020 erscheinen soll. Genauere Details zum Namen des Albums, Cover und Tracklist sind noch nicht bekannt.

Bei ihrem aktuellen Release AGENDA handelt es sich um eine EP, die im Februar 2019 erschien.

Das im Januar erscheinende Album soll die von Stuart Price produzierte Trilogie zu Ende bringen. Das erste dieser drei Alben ELETRIC erschien am 15. Juli 2013. Der Nachfolger SUPER erschien am 01. April 2016.