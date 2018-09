Mit Peaches und Miami Yacine: Gewinnt Tickets für den Red Bull Music Culture Clash

Am 4. Oktober wird ein Team von Musikern die Berufskollegen an die Wand spielen.

Derzeit feiert die Red Bull Music Academy in Berlin ihr 20-jähriges Bestehen. Wir gratulieren und sind gleichzeitig dankbar für die Menge an sehr speziellen Events an verschiedenen Orten der Stadt, die der runde Geburtstag mit sich bringt. Zum Beispiel stehen Gesprächsrunden mit Pusha T und Janelle Monáe an, im Funkhaus in der Nalepastraße gibt es inmitten von viel DDR-Chic (sowas gibt es wirklich) Klangexperimente satt.

Eines der Highlights des Programms, das ihr hier komplett nachlesen könnt, ist der Red Bull Music Culture Clash am 4. Oktober im Berliner Velodrom. Hinter dem sperrigen Namen verbirgt sich eine launige Veranstaltung für Leute, die sich musikalisch nicht gern auf wenige Genres beschränken.

Gepostet von Red Bull Music am Freitag, 24. August 2018

Vier Teams stehen sich auf vier Bühnen gegenüber, in der Mitte ist das zu bespielende Publikum, das für 23 Euro pro Ticket verdammt viel Musik bekommt: Auf vier Bühnen stehen sich am 4. Oktober die Jugglerz, Betty Ford Boys, Die Achse und Revolution No 5 gegenüber. Mit zahlreichen, teils geheimen Gästen und eigens produzierten Songs. Bekannt ist jetzt bereits, dass Peaches, Nimo, Miami Yacine, Mayer Hawthorne und GRiNGO auf der Bühne stehen werden. Mehr Infos zum Event und Tickets gibt es hier.

Verlosung

Für alle Sparfüchse: Wir verlosen 3x 2 Tickets für Red Bull Music Culture Clash. Füllt einfach das nachfolgende Formular aus und beantwortet uns die Frage, welcher der am 4. Oktober auf der Bühne stehenden Künstler für den Hit „Kokaina“ verantwortlich war.

Wir wünschen viel Erfolg!

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Deine Lösung



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 20.09.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.