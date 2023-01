Mit The Nationals Dessner-Brüdern: Complete Mountain Almanac stellen weiteren Song aus Debütalbum vor

Foto: Bella Union. All rights reserved.

Die Band Complete Mountain Almanac hat am 10. Januar 2023 ihre zweite Single „February“ veröffentlicht. Außer dieser und der etwas älteren Single „May“ gibt es von der neuen Formation allerdings noch nichts zu hören. An ihrem Ende des Monats erscheinenden Debütalbum waren die The-National-Mitglieder Bryce und Aaron Dessner maßgeblich beteiligt.

Complete Mountain Almanac

Die Band ist aus einer Idee entstanden, die die norwegische Komponistin Rebekka Karijord 2016 hatte. Sie setzte sich dafür mit der Künstlerin Jessica Dessner in Verbindung. Beide waren einander 2006 erstmals begegnet und standen auch vorher in kreativem Austausch. Jessica Dessner, Schwester der Dessner-Zwillinge von The National, ist Tänzerin und Lyrikerin.

Das Konzept

Eines von Dessners Büchern hat Karijord inspiriert, ein gemeinsames Album produzieren zu wollen. Auf diesem wollten beide ihren Sorgen und Ängsten vor den Folgen des Klimawandels Ausdruck verschaffen. Dieses Konzept spiegelt sich in der Tracklist wider. Die zwölf Songs sind nach den Monaten eines Jahres benannt und geordnet. In dieser Ordnung findet der Austausch zwischen Mensch und Natur Ausdruck. Die Bezugnahme auf den Jahreszyklus drückt dieses Verhältnis aus. Es verdeutlicht die Nähe zwischen der unaufhaltsamen Natürlichkeit des Zeitvergehens und dem menschengemachten Versuch ihr eine sinnvolle Ordnung zu geben. In Sorgen um die Zukunft des Planeten verbinden sich ebenfalls die Themen kontinuierlicher Degenration natürlicher Gleichgewichte durch menschlichen Eingriff und subjektiver Fragilität.

Eine persönliche Dimension ergänzt diesen abstrakten Aspekt: Jessica Dessner ist 2018 an Brustkrebs erkrankt. Ihre Erfahrung des traumatischen und körperlich anstrengenden Prozesses von Krankheit und Heilung hat sie in den Texten verarbeitet.

Die Zusammenarbeit mit Bryce und Aaron Dessner

Während der Arbeit am Album, das wie die Band COMPLETE MOUNTAIN ALMANAC heißen wird, hat Dessner außerdem einen Gedichtband mit demselben Titel veröffentlicht. Er erschien bereits 2020. Sie ist auch für alle Artworks und die visuelle Präsentation verantwortlich. Die Umsetzung der musikalischen Vision Karijords wurde von Dessners Brüdern Bryce und Aaron unterstützt. Die beiden sind immer wieder gefragte Mitarbeiter für Projekte anderer Künstler*innen und haben ein Gros des instrumentalen Fundaments für das Album eingespielt.

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres koppelten Complete Mountain Almanac die Single „May“ aus. Ihr Debütalbum soll am 27. Januar 2023 erscheinen.