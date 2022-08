Feat. Bon Iver: The National präsentieren neuen Song „Weird Goodbyes“

The National haben eine neue Single veröffentlicht. „Weird Goodbyes“, so ihr Titel, ist in Zusammenarbeit mit Bon Ivers Justin Vernon entstanden und seit Montag, 18 Uhr, im Stream zu hören. Die Band teaserte den Song bereits seit Tagen auf ihren Social-Media-Kanälen an.

Auf Facebook hieß es etwa: „Last spring, the band reconvened at Long Pond to begin writing and recording new music that we’ve been working on ever since. ‚Weird Goodbyes‘ featuring Bon Iver felt like the right track to share first and is one of a handful of new songs we’ve been performing on tour this summer. We’re so grateful to our friend Justin Vernon for joining us on this song.“

Hört „Weird Goodbyes“ von The National und Justin Vernon hier im Stream:

Sänger Matt Berninger teilt mit: „Es geht darum, die Vergangenheit loszulassen und weiterzugehen, um dann später von Gedanken an diese Zeit überwältigt zu werden“. Zu hören sind neben Vernons Gesang auch von The-National-Gitarrist Bryce Dessner orchestrierte Streicher des London Contemporary Orchestra. Dessen Zwillingsbruder Aaron Dessner führt aus: ’Weird Goodbyes’ war einer der ersten neuen Songs, die wir geschrieben haben. Ich habe mit einem Drum-Computer herumexperimentiert, ihn dabei genutzt, wie man ihn eigentlich nicht nutzen soll und bin über diesen Beat gestolpert, der sich in meinem Kopf festgesetzt hat – er fühlte sich an wie etwas, das nur Bryan auf natürliche Weise spielen konnte. Wir bauten den Song um den Beat herum. Matts Melodie und Worte fühlten sich von Anfang an so elegant und bewegend an – die Trauer über den Verlust von Unschuld und Motivation, das Festhalten an Erinnerungen und Gefühlen, die unweigerlich entschwinden, und die Trauer, die wir alle bei seltsamen Abschieden erleiden.“ Zum Feature mit Vernon sei es natürlich und nahezu zwingend gekommen, sagt Dessner: „Ich konnte von Anfang an die Stimme und das Herz unseres Freundes Justin in diesem Song hören. Wir schickten es ihm und es bewegte ihn – er sang ihn dann gemeinsam mit Matt kraftvoll ein.“

Ein neues Album haben The National noch immer nicht offiziell angekündigt, wohl aber vor Monaten bereits die Tatsache, dass sie durchaus an neuer Musik arbeiteten. In einem Instagram-Post hieß es etwa mit Grüßen aus dem Probenraum: „It’s great for the seven of us to finally be back together in a room working on music both fresh and familiar“. Bereits im März erklärte Gitarrist Aaron Dessner, dass ihr nächstes Album zurück zu ihrem klassischen Sound gehe und viel Energie in sich trage. Zwillingsbruder Bryce Dessner bestätigte uns gegenüber jüngst im Interview, dass das neue Album bereits „fast fertig“ sei. Es soll entweder Ende dieses Jahres oder Anfang 2023 erscheinen und habe auch schon einen Titel. Ich darf ihn leider nicht sagen, sonst töten mich die anderen. Sorry“, so Dessner.

Im Juni spielten The National drei Konzerte in Deutschland, unter anderem eines in Berlin – hier unsere Fotos sowie diverse Videos.

The Nationals aktuelles Album I AM EASY TO FIND erschien 2019. Davor und danach tourten sie immer wieder auch durch Europa. Lest hier unser Nachbericht ihres Konzerts in der Max-Schmeling-Halle im Jahr 2017. Sänger Matt Berninger brachte 2020 sein Solodebüt SERPENTINE PRISON heraus. Gitarrist Aaron Dessner arbeitete als Produzent und Musiker maßgeblich an Taylor Swifts Alben FOLKLORE und EVERMORE mit.

Bon Ivers aktuelles Album I, I erschien 2019.