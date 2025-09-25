Mötley Crüe: Vince Neil hatte nicht einen Schlaganfall – sondern vier

OutKast: Neuauflage von STANKONIA kurz vor Einführung in Rock & Roll Hall of Fame

Wenn Mötley Crüe bloß wirklich total fertige, fahrige Musik, die nach Schnaps und Heroinschweiß röche, gemacht hätten!

Ein Schlaganfall an Weihnachten drohte, seine Live-Karriere zu beenden. Dann erfuhr er: Es waren vier.

Vince Neil von Mötley Crüe hatte nicht einen Schlaganfall, sondern insgesamt vier: Der Sänger gab bekannt, dass der Schlaganfall, den er an Weihnachten 2024 erlitt und der seine Live-Karriere zu beenden drohte, nur einer von mehreren in den letzten Jahren gewesen sei.

In einem Interview mit SiriusXM erzählte Neil: „Ich wachte auf und konnte nicht aufstehen. Ich fragte mich: ‚Was ist los?‘ Mein linkes Bein und mein linker Arm funktionierten nicht mehr. Also musste ich mir aus dem Bett helfen lassen.“

Für Medikamente war es zu spät

Die Tante von Neils Freundin, die als Krankenschwester Erfahrung habe und zu dem Zeitpunkt anwesend gewesen sei, habe die Beschwerden erkannt. Zu diesem Zeitpunkt sei es für Medikamente bereits zu spät gewesen. „Sie sagten, ich hätte ein Blutgerinnsel im linken Bein, das bis ins Gehirn reicht“, erklärte der Sänger.

Er musste neu laufen lernen

Neil sei anschließend monatelang in Reha gewesen, um zu ermöglichen, dass er auf die Bühne zurückkehren könne. „Langsam aber sicher kam das Gefühl in meinen Beinen zurück. Und ich musste wieder laufen lernen. Ich wechselte vom Rollstuhl zum Rollator und schließlich zum Gehstock – jetzt kann ich laufen, aber fünf Monate lang war alles unklar und ich wusste nicht, was passieren würde.“

Zwei Schlaganfälle bemerkte er nicht

Während seiner Genesung habe Neil dann erfahren, dass er in den letzten Jahren tatsächlich vier Schlaganfälle erlitten hatte. „Von zwei wusste ich nicht einmal“, erzählte er gegenüber SiriusXM. „Einer davon war ein leichter Schlaganfall, und ich verlor einfach das Gefühl in meiner Hand. Das war’s. Und das habe ich ziemlich schnell überwunden. Aber dieser letzte, der war richtig heftig.“

Die anderen zwei Vorfälle habe er nicht bemerkt. „Ich kann mich an kein anderes Mal erinnern, wo ich mich komisch gefühlt habe oder so“, so der Musiker weiter.

Ein langsames Bühnen-Comeback

Er gab zu, etwas verfrüht zu seiner Solotournee zurückgekehrt zu sein. Aktuell, während der zehn Konzerte umfassenden Las-Vegas-Tour von Mötley Crüe, gehe es ihm aber zu 95 Prozent gut . „Es gibt Dinge, die ich auf der Bühne immer noch nicht kann. Es ist schwer, auf dieser Bühne hin- und herzurennen. Die Bühne ist so riesig. Aber ich gewöhne mich daran.“