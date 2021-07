Post Malone: So klingt die neue Single „Motley Crew“

Linus Volkmann über die erste Halbzeit 2021. Die schönsten deutschsprachigen Songs, die interessantesten Podcasts, lustigsten Memes und was sonst noch so mal richtig durchvalidiert gehört. Von Fritzi Ernst, #punktoo, Ballett, Nirvana, Sonic Youth bis hin zum eingeklemmten Glied von Ben Stiller. Einfach eine Kolumne für alle – streng in Listenform.

Paula Irmschler über Sommerhits, The Go! Team, Madonna und Lil Nas X, Rebel, Stateless, This Is Pop und das scheißbrennende Meer.

Foto: Getty Images for dcp, Matt Winkelmeyer. All rights reserved.

„Sex and the City“: „Mr. Big“ (Chris Noth) spielt in der Neuauflage mit