Mötley Crüe geben Termine für „The Stadium Tour“ mit Def Leppard, Poison und Joan Jett bekannt

Bereits am Morgen des 18. Novembers 2019 hatte der US-amerikanische „Rolling Stone“ über eine gemeinsame Stadiontour von Mötley Crüe, Def Leppard und Poison spekuliert. Nun ist es sicher: Von Juli 2020 an werden die Rock-Legenden auf ihrer „The Stadium Tour“ in 22 US-amerikanischen Städten vorbeischauen. Außerdem mit dabei: Punkrock-Ikone Joan Jett.

„The Stadium Tour“ 2020 – hier sind die Termine:

07.07. – Miami, FL @ Hard Rock Stadium

09.07. – Orlando, FL @ Camping World Stadium

11.07. – Charlotte, NC @ Bank of America Stadium

14.07. – Arlington, TX @ Globe Life Field

15.07. – Houston, TX @ Minute Maid Park

19.07. – San Francisco, CA @ Oracle Park

23.07. – San Diego, CA @ Petco Park

25.07. – Phoenix, AZ @ State Farm Stadium

09.08. – Atlanta, GA @ SunTrust Park

11.08. – Hershey, PA @ Hersheypark Stadium

13.08. – Buffalo, NY @ New Era Field

15.08. – Philadelphia, PA @ Citizens Bank Park

16.08. – Pittsburgh, PA @ PNC Park

18.08. – Milwaukee, WI @ Miller Park

20.08. – Detroit, MI @ Comerica Park

22.08. – Washington, DC @ Nationals Park

23.08. – Queens, NY @ Citi Field

25.08. – Boston, MA @ Fenway Park

28.08. – Chicago, IL @ Wrigley Field

30.08. – Denver, CO @ Coors Field

02.09. – Seattle, WA @ T-Mobile Park

05.09. – Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

Zuletzt hatte die Band in Form eines von einem explosiven Video begleiteten Statements ihre Reunion bestätigt. Darin verwiesen Mötley Crüe auf jenen Vertrag, mit dem sie vor rund fünf Jahren ihren Tour-Ruhestand in Stein gemeißelt hatten, und den sie nun für nichtig erklärten. Das bis dato letzte offizielle Konzert der Band fand am 31. Dezember 2015 im Staples Center in Los Angeles statt und markierte das Ende ihrer „Final Tour“.

Mötley Crüe wurden 1981 von Bassist Nikki Sixx, Drummer Tommy Lee, Leadgitarrist Mick Mars und Leadsänger Vince Neil gegründet. Seitdem haben sie neun Studioalben und ein Soundtrack-Album veröffentlicht, von denen weltweit 100 Millionen Stück verkauft wurden. Das Biopic „The Dirt“ erschien 2019 auf Netflix und erhielt gemischte Rezensionen.

