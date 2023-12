Klage gegen Tommy Lee – ihm wird sexuelle Nötigung vorgeworfen

Der Drummer soll 2003 während eines Hubschrauberfluges eine Frau sexuell belästigt haben.

Schwere Vorwürfe gegen Tommy Lee. Am Freitag (15. Dezember) ging eine Klage in einem Gericht in Los Angeles, im US-Bundesstaat Kalifornien, ein, in der eine für die Öffentlichkeit anonymisierte Frau dem Mötley-Crüe-Schlagzeuger vorwirft, sie 2003 während eines Hubschrauberfluges sexuell belästigt zu haben.

Wie der US-amerikanische „Rolling Stone“ berichtet, soll sich die in der Klageschrift als Jane Doe bezeichnete Frau zuvor mit dem Piloten David Martz angefreundet haben, der sie schließlich zum Flug einlud. Die Klägerin nahm das Angebot an, ohne zu wissen, dass Lee ebenfalls an Bord sein würde.

Sie konnte nicht aus dem Hubschrauber fliehen

Martz – bei dem unklar ist, ob er den Hubschrauber steuerte oder als Gast dabei war – hätte kurz nach dem Abheben angefangen, Alkohol zu mixen und zusammen mit dem Schlagzeuger diesen zu konsumieren. Dazu sollen sie auch Kokain geschnupft und Marihuana geraucht haben. Auch die Klägerin hätten sie gefragt, ob sie etwas trinken wolle und als sie verneinte, hätten sie ihr gesagt, dass sie sich „entspannen“ solle. Schließlich fühlte sie sich unter Druck gesetzt, weil man von ihr wollte, dass sie sich auf den Schoß von Tommy Lee setzen sollte, „um eine bessere Aussicht“ zu bekommen.

Die Vorwürfe gehen wie folgt weiter: „An einem Punkt drang Lee mit seinen Fingern in die Klägerin ein und streichelte zudem dabei ihre Brüste. Dann zog Lee seine Hose herunter und versuchte, den Kopf der Klägerin zu seinen Genitalien zu bewegen. Zu diesem Zeitpunkt war die Klägerin zu Tränen aufgelöst, aber sie konnte nirgendwo hingehen – sie war gefangen […].“

Lee wird beschuldigt, „sie [die Klägerin] gewaltsam befummelt, geküsst und mit seinen Fingern penetriert und versucht zu haben, sie zur oralen Kopulation zu zwingen.“

Keine Äußerung von Tommy Lee zur Klage

Als Angeklagte werden weiterhin Mayhem Touring, Tommy Lee Inc., A Natural High Helicopters und Social Helicopters genannt. Die Klägerin fordert nun Schadensersatz wegen „sexueller Übergriffe, geschlechtsspezifischer Gewalt, vorsätzliche Zufügung von seelischem Leid und Fahrlässigkeit.“ Der Drummer selbst hat sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Was weiterhin über Lee und Martz bekannt ist

1998 wurde Lee zu einer sechsmonatigen Haftstrafe im Bezirksgefängnis von Los Angeles verurteilt, nachdem er seine damalige Ehefrau Pamela Anderson getreten haben soll, während sie den zweijährigen Sohn des Paares im Arm hielt. Er stritt die Anklage wegen Körperverletzung nicht ab.

Der Pilot David Martz, der laut US-„Rolling Stone“ im Laufe seiner Karriere dreimal seine Pilotenlizenz verloren haben soll – zuletzt 2009, weil er während eines Hubschrauberflugs Oralverkehr hatte – kam 2015 ums Leben, als das Flugzeug, das er steuerte, im US-Bundesstaat Kalifornien in Santa Barbara County abstürzte. Zum Zeitpunkt seines Todes hatte er keine Fluggenehmigung und es wurde gegen ihn ermittelt, weil er im Zusammenhang mit zwei Verurteilungen wegen Trunkenheit am Steuer Unterlagen der Bundesluftfahrtbehörde gefälscht haben sollte.