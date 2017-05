Mogwai kündigen neues Album mit erstem Track „Coolverine“ an

Der Herbst kann auch ohne Sommer kommen: Mogwai haben ein neues Album angekündigt. EVERY COUNTRY’S SUN erscheint am 1. September 2017 und ist das insgesamt neunte Studioalbum der Postrock-Band aus Schottland.

Zeitgleich mit der Albumankündigung haben Mogwai einen ersten neuen Song veröffentlicht. Hört den wie immer instrumentalen, fast sechseinhalbminütigen Track „Coolverine“ hier im Stream:

Die Tracklist von Mogwais „EVERY COUNTRY’S SUN“ liest sich wie folgt:

01. „Coolverine“

02. „Party In The Dark“

03. „Brain Sweeties“

04. „Crossing The Road Material“

05. „aka 47“

06. „20 Size“

07. „1000 Foot Face“

08. „Don’t Believe The Fife“

09. „Battered At The Scramble“

10. „Old Poisons“

11. „Every Country’s Sun“

Mogwais bisher aktuelles Album RAVE TAPES erschien 2014. Ein Jahr später veröffentlichten sie mit ATOMIC den Soundtrack zu einer Dokumentation über Nukleargeschichte und Atombomben.