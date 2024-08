Morrissey: Reisepass wurde aus dem Nachlass seiner Mutter gestohlen

Der gestohlene Pass tauchte online wieder auf. Nun droht Morrissey mit schwere Strafen für Kauf und Verkauf.

Morrissey hat sich nach dem Diebstahl seines ersten Reisepasses aus der Jugendzeit zu Wort gemeldet. Der Pass befand sich im Besitz seiner verstorbenen Mutter, bevor er kürzlich gestohlen wurde.

In einem auf seiner offiziellen Website veröffentlichten Blogpost appelliert der ehemalige Frontmann von The Smiths eindringlich an die sichere Rückgabe des Dokuments.

Gestohlener Pass wird auf Facebook und X verkauft

Der gestohlene Pass wird laut Angabe auf der Website derzeit auf den Plattformen Facebook und X von einer Person unter den Namen „Steven Pisu“ und „Xavier Jones“ angeboten. Der bestohlene Sänger warnte potenzielle Käufer:innen, dass sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den USA strafrechtliche Konsequenzen drohen, sollte der Pass wissentlich gekauft oder verkauft werden. In den USA gibt es dafür eine Strafe von bis zu vier Jahren Haft.

Der Diebstahl ereignet sich kurz vor dem Start der kürzlich angekündigter Solo-Tournee durch Nordamerika, die am 31. Oktober in Houston beginnt. Weitere Stationen sind unter anderem Dallas, Little Rock und Baltimore, bevor die Tour am 23. November in Waukegan endet.

Morrissey spricht auf seinem Blog über das Vermächtnis von The Smiths

Neben dem Appell an die Rückgabe des Reisepasses reflektierte Morrissey auch über das Vermächtnis von The Smiths. In einem weiteren Blogpost betonte er, dass die Band ihren Kultstatus durch ihre Weigerung erlangte, sich der „feindlichen Propaganda“ zu beugen. Diese Haltung sei seiner Meinung nach heute genauso relevant wie vor 40 Jahren.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In der Vergangenheit kam der Brite bereits wiederholt aufgrund seiner politischen Ansichten in die Schlagzeilen. Zuletzt beschuldigte er Capitol Records, die Veröffentlichung seines Albums BINFIRE OF TEENAGERS absichtlich zu verzögern. Der 65-Jährige erklärte später, er habe sich „freiwillig von jeglicher Zusammenarbeit mit Capitol Records zurückgezogen“, nachdem das Album, das 2021 fertiggestellt wurde, immer noch nicht veröffentlicht worden war. Zudem bat Miley Cyrus darum, ihre Gesangsparts aus dem Song „I Am Veronica“ entfernen zu lassen, was die Spannungen um die LP weiter verschärfte.