So schreibt auch Ihr Songs wie The Smiths

Johnny Marr und Morrissey posen für ein Bild in einer Abstellkammer von Rough Trade Records in London im Jahr 1983.

The Smiths und ihre Musik sind eine Klasse für sich. Ihr Sound ist markant und unverkennbar. Er zeichnet sich durch feine Melodien aus der Feder von Johnny Marr aus, die von den sozialkritischen Texten von Morrissey begleitet werden. Dadurch sind The Smiths, trotz schneller Trennung, in die Musikgeschichte eingegangen.

Fans hoffen seit 1987, bisher allerdings erfolglos, dass sich die Bandmitglieder wieder zusammenfinden und Musik machen. Die Schlagzeilen, für die Morrissey seit Jahren sorgt, machen dies noch unwahrscheinlicher. Wem das Warten so oder so zu lange dauert, kann die Sache in die eigene Hand nehmen – nein, es wird niemand entführt und gezwungen. Wie wär es mit einer Band, die wie die Smiths klingt, aber keine Coverband ist? Das wäre cool und es ist angeblich auch ziemlich einfach. Denn es ist gar nicht so schwer, den Stil der Gruppe zu imitieren – insofern man ein Instrument beherrscht und ein bisschen Ahnung von Musiktheorie hat.

So geht’s:

Der YouTuber und Musiker Desmond Doom kann beides und hat in einer Minute herunter gebrochen, wie ein Smiths-Song entsteht. Bevor es aber los geht, muss das Mindset stimmen. Bitte Augen schließen und mir nach sprechen: Ich klinge wie Morrissey, ich singe wie Morrissey ommmmorrissey.

Jetzt geht es der Musik an den Kragen: Wie Desmond Doom beginnen wir mit einem schönen, schrillen Gitarrenriff, das wir mit einer coolen Bassline unterlegen. Wie bei jedem anderen Song brauchen wir auch ein Schlagzeug mit einem fetzigen Beat und die Akustikgitarre unterstützt das schrille Riff der E-Gitarre. Boom – schon sind wir halb fertig.

Jetzt folgt der schwierige Teil: Gesang und Text. Morrissey singt immer die selben Noten, nämlich die große Terz der Tonart, in der der Songs gespielt wird. Dazu ist es wichtig, so zu klingen, als sei einem alles egal. Inhaltlich setzt sich der Sänger mit seiner britischen Herkunft auseinander, Arbeit und Liebe, Isolation und Einsamkeit oder Depressionen, gespickt mit sexuellen Andeutungen. Richtig schwierig wird es, wenn ihr seine british attitude übernehmen wollt – die ist angeboren und kann nur durch jahrelanges Training perfektioniert werden.

Ein gelungenes Beispiel

Vermutlich haben sich auch die Macher der Simpsons an Desmond Dooms Anleitung gehalten. Ihnen gelang in der 32. Staffel der Serie eine Parodie auf The Smiths und Morrissey. Lisa wird Fan der Band „The Snuffs“ und fantasiert von deren Sänger Quilloughby. Die beiden singen in der Folge „Panic on the Streets of Springfield“ ein Duett, von dem man denken könnte, es erschien genauso auf einer The-Smiths-Platte. Morrissey nahm die Parodie mit nicht so viel Humor und sagte, die Sendung sei „unverzeihlich verletzend und rassistisch geworden“.

Morrissey hat jüngst angekündigt, dass sein nächstes neues Album WITHOUT MUSIC THE WORLD DIES heißen soll und bereits fertig aufgenommen sei. Seine „aktuelle“ Platte BONFIRE OF TEENAGERS ist bis heute nicht erschienen – ihm zufolge deshalb, weil Capitol Records die Rechte daran besäße und sie unter Verschluss halte.