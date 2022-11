The Smiths: Andy Rourke und Johnny Marr erstmals seit 35 Jahren wieder auf neuem Song zu hören

Morrissey bekam vielleicht die meiste Aufmerksamkeit, aber der unverwechselbare Sound der Smiths wurde genauso von Gitarrist Johnny Marr und Bassist Andy Rourke geprägt. Jetzt sind beide zum ersten Mal seit 35 Jahren wieder in einem neuen Song zu hören: Marr spielt Gitarre auf „Strong Together“, der neuen Single von Rourkes Band Blitz Vega.

Der Song entstand bereits 2020 und sollte eigentlich als Teil einer Fußball-Antidiskriminierungskampagne erscheinen. Auf der ersten Version sang Kasabian-Frontmann Tom Meighan. Nachdem Meighan seine eigene Band nach Vorwürfen häuslicher Gewalt verließ, zogen Blitz Vega den Song aber von der Kampagne zurück und ersetzten seine Gesangsspur durch eine von ihrem Sänger Kav Blaggers.

„Andy rief mich [eines Tages] an, und sagte, Johnny hat gemeint, dass er ein bisschen Gitarre für den Track aufnehmen wird“, sagte Blaggers „Rollingstone.com“. „Ich meinte, ‚Was? Johnny? Johnny Marr?‘ Und er meinte, ‚Yeah‘, in seiner lockeren, aber sehr Manchester-typischen Art.“

„Ich wollte genau das, was Johnny macht”, sagte Rourke. „Er hat einen sehr charakteristischen Sound […]. Wir lieben, was Johnny zu dem Track beigetragen hat.“ Der Bassist freute sich über die Chance, wieder mit dem alten Bandkollegen zusammenzuarbeiten: „Wir sind Freunde geblieben, wir kennen uns seit wir 13 sind. Er ist mein ältester und liebster Freund, und ich finde, dass unsere Freundschaft mit der Zeit nur noch stärker wird.“

Rourke gründete Blitz Vega zusammen mit dem Sänger und Gitarristen Kav Blaggers alias Kav Sandhu. 2019 veröffentlichten sie ihre ersten drei Singles „Hey Christo“, „Lost & Found“ und „LA Vampire“. Wie Blaggers jetzt ankündigte, sollen 2023 weitere Singles und eine 12-Inch mit acht Songs zum Record Store Day erscheinen.

Marr und Rourke standen im Oktober 2022 auch gemeinsam auf der Bühne: Als Support-Act für die Killers spielten sie im New Yorker Madison Square Garden die Smiths-Songs „There Is a Light That Never Goes Out“ und „How Soon Is Now?“. Dass beide eines Tages wieder mit Morrissey zusammen Musik machen, erscheint aber sehr unwahrscheinlich. Anfang 2022 bat der Sänger, dessen neues Soloalbum BONFIRE OF TEENAGERS offenbar auf unbestimmte Zeit verschoben wird, Marr in einem Offenen Brief, nicht mehr in Interviews über ihn zu reden.