The Smiths: Andy Rourke ist tot

Der Bassist der legendären Band verstarb an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Andy Rourke ist tot. Der ehemalige The-Smiths-Bassist erlag dem Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie sein ehemaliger Bandkollege Johnny Marr bekannt gab. Rourke wurde 59 Jahre alt. Auf Twitter schrieb Marr:

„Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Andy Rourke bekannt, der nach langer Krankheit an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstarb. Andy wird allen, die ihn kannten, als eine freundliche und schöne Seele in Erinnerung bleiben und Musikfans als überaus begabter Musiker. Wir bitten in dieser traurigen Zeit um Privatsphäre“.

Bei den legendären Smiths, für die er seit Gründung 1982 bis zu deren Ende 1987 tätig war, bildete er am Bass ein Rhythmus-Gespann mit Schlagzeuger Mike Joyce; ohne sein druckvolles, prägnantes Spiel hätten Songs wie „That Joke Isn’t Funny Anymore“ oder „Barbaris Begins At Home“ anders geklungen.

Nach dem Ende der Smiths spielte Rourke noch bei einigen Singles des Ex-Bandkollegen Morrissey mit, auch auf Alben von Sinead O’Connor und den Pretenders. Zuletzt ging er mit Johnny Marr erneut ins Studio.

Nach der Reunion von Abba waren die Smiths die wahrscheinlich letzte Superstar-Band, bei der Fans (oder Buchmacher) verzweifelt auf eine Reunion setzten. Nach dem Tode Rourkes ist dies nun ausgeschlossen, auch wenn Morrissey eine Wiedervereinigung des Quartetts eh kategorisch ausgeschlossen hatte. In den 1990er-Jahren kam es zudem in London zu einem Gerichtsprozess, weil Rourke und Mike Joyce an den Songrechten der Smiths beteiligt werden wollten. Rourke wurden damals 83.000 Pfund zugesprochen sowie zehn Prozent aller zukünftigen Tantiemen. Morrissey schäumte.