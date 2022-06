Alicia Keys covert The Smiths‘ „This Charming Man“ mit Johnny Marr

Superstar Alicia Keys trat am Montag in Manchester auf. Während ihrer Show coverte sie eine der legendärsten Bands der Stadt – und bekam dafür Unterstützung von einem maßgeblich Ex-Mitglied: Bei ihrer Version von The Smiths‚ „This Charming Man“ aus dem Jahr 1983 begleitete sie Johnny Marr an der Gitarre.

Seht hier ein Video des Auftritts:

Keys und Marr trafen nicht das erste Mal musikalisch aufeinander. 2014 nahmen sie gemeinsam mit Kendrick Lamar einen Song für den Soundtrack von „The Amazing Spider-Man 2“auf und gaben ihn zusammen bei Jimmy Fallon im US-Fernsehen zum Besten.

Johnny Marr veröffentlichte 2022 sein viertes Soloalbum FEVER DREAMS PTS 1-4.

Eine Reunion von The Smiths, die sich 1987 nach fünf gemeinsamen Jahren und vier Alben trennten, gilt immer noch als unwahrscheinlichste Reunion aller aufgelösten und einst legendären Bands. Sänger Morrissey gerät seit Jahren immer wieder negativ in die Schlagzeilen. Zuletzt forderte er Marr in einem öffentlichen Brief dazu auf, sich nicht mehr öffentlich zu seiner Person zu äußern.

Alicia Keys‘ achtes Album KEYS erschien im Dezember 2021.