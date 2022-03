Musik aus Swan Song / Schwanengesang (streamen auf Apple+)

Der malncholische Track aus dem Trailer von Swan Song, dem Science Fiction Film mit Mahershala Ali ist:

Moses Sumney – Doomed auf YouTube

und beginnt mit den Lyrics:

„Hollow one

With inverted tongue

From whence does fulfillment come?

When I expel

From this mortal shell

Will I die for living numb?

[…]“

Moses Sumney Album „Græ“ haben wir hier als sehr gut mit folgenden Worten bewertet (komplett lesen):

„Der besondere Charme dieser Songs beruht auch auf den musi­kalischen Eingemeindungen, die Sumney u.a. in Zusammenarbeit mit Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never) vorgenommen hat, der Sänger kann sich in R’n’B, Art Rock und Jazz verlustieren, die Gitarre zur Ballade spielen, mit den Streicher­ensembles tänzeln und den Maschinen beim Heulen lauschen.“

Moses Sumney hat außerdem ein wundervolles NPR Tiny Desk Concert gegeben, welches ihr hier komplett anschauen könnt.