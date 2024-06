„Game of Thrones“: Emilia Clarke befürchtete, wegen Hirnaneurysmen gefeuert zu werden

Als die Gehirnverletzung festgestellt wurde, meinte Clarke: „Wenn ich schon sterben muss, dann lieber im TV!“

Emilia Clarke, die in „Game of Thrones“ Daenerys Targaryen verkörperte, hat in einem Interview über ihre Sorgen gesprochen, die es mit sich brachte, dass bei ihr Hirnaneurysmen entdeckt wurden. Eine große Angst der 37-Jährigen: Der Rausschmiss bei „GoT“ aufgrund der Aneurysmen.

Im Gespräch mit „The Big Issue“ erzählte die Schauspielerin von dem Hirnaneurysma, das 2011 bei ihr aufgezeigt wurde – während der Dreharbeiten der ersten und zweiten Staffel von „Game of Thrones“. Diese Entdeckung und die darauffolgende Operation habe Clarke in eine große Verunsicherung versetzt, auch hinsichtlich ihrer Beteiligung an der Produktion: „Die erste Angst, die wir alle hatten, war: ,Oh mein Gott, werde ich gefeuert werden? Werde ich gefeuert, weil sie denken, dass ich die Aufgabe nicht bewältigen kann?’“ Auf keinen Fall wollte die Mimin ihre Rolle in der Saga verlieren. Im Interview erklärte sie, dass sie damals wohl meinte: „Wenn ich schon sterben muss, dann lieber im TV.“

Außerdem beschäftige sie immer auch die Angst, dass sie nach der OP erneut an einem Hirnaneurysma leiden könnte. Dies geschah auch zwei Jahre später. Nachdem 2013 ein zweites Aneurysma in ihrem Gehirn zu sehen war, musste sich Clarke auch wieder einer Operation unterziehen. Dieser Eingriff sei weitaus größer als der erste gewesen, wie sie 2022 bei „Sunday Morning“ offenbarte. Emilia Clarke habe dabei ein „großes Stück“ ihres Gehirns verloren: „Der Teil meines Gehirns, der nicht mehr nutzbar ist, ist bemerkenswert – ich kann sprechen – manchmal sogar wortgewandt – und ein völlig normales Leben führen, ohne dass es zu Beeinträchtigungen kommt.“ Sie gehöre eigenen Angaben zufolge zu einer Minderheit, die gleich mehrere Hirnaneurysmen überlebt habe.

Emilia Clarke blieb weiterhin Teil der Serie

Clarkes Befürchtung bewahrheiten sich schlussendlich nicht. Die gebürtige Britin behielt bis zur letzten, achten Staffel 2019 ihre Rolle als Daenerys Targaryen. Doch die Erfahrung habe die Schauspielerin dazu veranlasst, die Wohltätigkeitsorganisation „SameYou“ zu gründen. Diese soll Menschen mit Hirnverletzungen supporten – sowohl bei ihrer Genesung nach einer OP als auch bei der Pflege der psychischen Gesundheit.