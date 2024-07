Sneak Peek zur zweiten Staffel von „Severance“

Ab dem 17. Januar 2025 werden auf Apple TV+ Erinnerungen operativ getrennt – während Geheimnisse ans Licht kommen.

Sich für die perfekte Work-Life-Balance zweiteilen? Klingt verlockend: endlich genug Zeit für beides.

Genau diesem Konzept folgt die Firma Lumon Industries aus der Thrillerserie „Severance“. Die am 17. Januar 2025 mit der zweiten Staffel zurückkehrt.

Ein erster Sneak Peek auf Staffel zwei ist bereits veröffentlicht und bietet einen Einblick in die Fortsetzung der Serie:

Die Serie, wird von Ben Stiller als Regisseur und ausführendem Produzenten betreut und von Dan Erickson, dem Serienschöpfer, geschrieben und produziert.

Neben Stiller, der bei fünf Episoden Regie führt, gehören auch Uta Bresiewitz, Sam Donovan und Jessica Lee Gagné zum Regieteam.

Die zehn neuen Folgen werden wöchentlich jeden Freitag bis zum 21. März 2025 veröffentlicht.

Zwischen Innie und Outie

In „Severance“ spielt Adam Scott die Rolle des Mark Scout. Dieser leitet bei Lumon Industries ein Team, das sich einem ungewöhnlichen Verfahren unterzieht: Die Erinnerungen an ihr Arbeits- und Privatleben werden operativ getrennt.

Zu Beginn der ersten Staffel erfahren wir, dass Mark Scout sich freiwillig für das Severance-Programm gemeldet hat, um den Schmerz über den Verlust seiner Frau zu lindern.

Die Trennung der Erinnerungen erlaubt es ihm, während der Arbeitszeit keine Gedanken an sein Privatleben zu verschwenden. Doch als seine Kollegin Helly (Britt Lower) immer wieder versucht, dem Programm zu entkommen, gerät das Experiment der Work-Life-Balance ins Wanken.

Als dann ein Geheimnis ans Licht kommt, ist Mark gezwungen, sich mit der wahren Natur seiner Arbeit und seiner eigenen Identität auseinanderzusetzen.

In der zweiten Staffel müssen sich Mark und seine Freunde den Konsequenzen ihrer Handlungen aus der ersten Staffel stellen, was sie in immer größere Schwierigkeiten bringt.