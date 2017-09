Am Wochenende ist es endlich so weit: Die MUSIKEXPRESS Klubtour geht in ihre zweite Runde. Den Auftakt feiern wir in der Roten Sonne in München mit DJ Hell, Juan Atkins, Maxim von Terentieff und Euch. Wer im Norden der Republik lebt, darf sich trotzdem freuen: Am 30. September macht die Klubtour in Hamburg Halt. Und dort gibt es statt Techno Post-Party-Pop und Indierock auf Ohren und Augen. Aber was für welchen.

Für die Hamburg-Ausgabe der „MUSIKEXPRESS Klubtour Cool Nights powered by Wodka Gorbatschow“ im Mojo Club konnten wir Bonaparte und Fotos als Live-Acts gewinnen. Hinter Bonaparte steckt, Ihr wisst das, der Schweizer Wahlberliner Tobias Jundt, der nach diversen Sex- und Spaß-Hymnen auf seinem neuen Album THE RETURN OF STRAVINSKY WELLINGTON „auch musikalisch das Ende des Sturm und Drangs akzeptiert“, wie ME-Autor Thomas Winkler in seiner Rezension schrieb. Wir sind uns sicher, dass das der Party am 30. September keinen Abbruch tun wird.

Fotos wiederum haben Heimvorteil, wenn sie mit Bonaparte im Mojo Club in Hamburg auftreten werden. Die Indierockband kommt aus Hamburg, ihr aktuelles Album KIDS war ihr erstes nach siebenjähriger Pause und beherbergt „clever schimmernden und detailvollen Superpop“, wie ME-Redakteur Jochen Overbeck befand.

Ihr wollt dahin? Ihr könnt dahin! Kauft Euch entweder Tickets für schmale 20 Euro – oder gewinnt welche bei uns.

MUSIKEXPRESS Klubtour: Gewinnt Tickets für Bonaparte und Fotos live in Hamburg

Wir verlosen 5 x 2 Tickets für die MUSIKEXPRESS Klubtour in Hamburg. Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Formular aus und beantwortet uns darin die Frage, wie der Kopf hinter Bonaparte heißt.

Ihr wollt zur MUSIKEXPRESS Klubtour, aber nicht nach München oder Hamburg? Kein Problem, wir hätten da noch weitere Daten mit hervorragendes Line-ups für Euch.

Hier die vollständige Übersicht der Events und Acts:

8. SEPTEMBER, MÜNCHEN:

Wo? Rote Sonne

Rote Sonne Wer? JUAN ATKINS, DJ HELL, MAXIM VON TERENTIEFF

Wie viel? 12 EUR (nur Abendkasse)

30. SEPTEMBER, HAMBURG:

Wo? Mojo Club

Mojo Club Wer? BONAPARTE, FOTOS

Wie viel? 20 EUR, zzgl. VVK-Gebühr

20 EUR, zzgl. VVK-Gebühr Tickets kaufen

02. OKTOBER, ROSTOCK:

Wo? Mau Club

Mau Club Wer? DRANGSAL, LEA PORCELAIN, DER RINGER

Wie viel? 18 EUR, zzgl. VVK-Gebühr

18 EUR, zzgl. VVK-Gebühr Tickets kaufen

6. OKTOBER, BERLIN:

Wo? Bi Nuu

Bi Nuu Wer? AUDIO88 & YASSIN, MÄDNESS & DÖLL, T9 (TORKY TORK & DOZ9),

AFTERSHOWPARTY: CUTCANNIBALZ, TORKY TORK

Wie viel? 17 EUR, zzgl. VVK-Gebühr

17 EUR, zzgl. VVK-Gebühr Tickets kaufen

20. OKTOBER, KÖLN:

Wo? Bogen 2

Bogen 2 Wer? MC BOMBER, VEEDEL KAZTRO,

AFTERSHOWPARTY: DJ MIGHTY MONCH (187 STRASSENBANDE),

PHIL PHADER, DER SCHÖNE BRANKO

Wie viel? 17 EUR, zzgl. VVK-Gebühr

17 EUR, zzgl. VVK-Gebühr Tickets kaufen

Alle Infos zur Klubtour findet Ihr auf unserer Themenseite unter musikexpress.de/klubtour