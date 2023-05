Im Rahmen ihrer „Farewell And 50 Years“-Tour spielen Devo am 15. August 2023 ein exklusives Konzert in der Berliner Zitadelle. MUSIKEXPRESS präsentiert.

Devo melden sich für ein Tour-Update zurück. Nach mehr als 30 Jahren kommt die New-Wave-Band aus Amerika im Rahmen ihrer „Farewell And 50 Years“-Tour endlich wieder nach Deutschland.

Am 15. August 2023 werden sie eine exklusive Show in der Hauptstadt in der Zitadelle Spandau spielen – präsentiert von MUSIKEXPRESS. Tickets gibt es zwischen 60 und 100 Euro hier zu kaufen.

Im Jahr 1973 gründeten Bob und Gerald Casale Devo gemeinsam mit Mark Mothersbaugh. Ein Jahr später schlossen sich Marks Brüder Bob und Jim der Band an. 1978 erschien ihr Debütalbum Q: ARE WE NOT MEN? A: WE ARE DEVO! Bob Casale, der innerhalb der Band auch „Bob 2“ genannt wurde, übernahm bei der Gruppe den Part als Gitarrist. Gelegentlich trat er mit Mark Mothersbaugh auch als Produzent in Erscheinung. Zu ihren bekanntesten Songs zählten „Whip It!“ und Mongloid“.

1991 lösten sich Devo zunächst auf, doch spielten ab 1996 wieder gelegentlich Konzerte. 2010 veröffentlichten die New-Wave-Pioniere dann erstmals auch wieder ein neues Album namens SOMETHING FOR EVERYBODY.