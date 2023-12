MUSIKEXPRESS präsentiert: Hanse Song Festival 2024

Am 4. Mai wird das Festival in Stade zum 12. Mal stattfinden. Auch mit dabei: Jupiter Jones und Berq.

Seit über zehn Jahren geht das Hanse Song Festival nun schon in der historischen Allstadt von Stade an den Start. Am 4. Mai 2024 wird die zwölfte Runde des Events eingeläutet, dass sich neben einem diversen Line-up auch durch viele, außergewöhnliche Konzertlocations hervorheben kann. Museen, Kirchen und Gerichtssäle wurden in der Vergangenheit bereits zu Live-Bühnen für Artists umfunktioniert.

Wir präsentieren das Festival, bei dem die folgenden Künstler:innen auftreten werden:

Hanse Song Festival #12 – Line-up

Lotte

Jupiter Jones

Peterlicht

Tristan Brusch

Berq

Ivo Martin

Tjark

Nichtseattle

Stella Sommer

Brockhoff

Shitney Beers

Nils Keppel

fiio

Rosmarin

Katharina Franck

Moyka

Wolke

Sofi Paez

Pete Astor

Braake

Joshua Murphy

BRTHR

Benjamin Amaru

Egon Werler

Tickets

Karten für alle Gigs (die ab 17 Uhr losgehen sollen) gibt es ab 49,50 Euro. Die Tickets können hier erworben werden.