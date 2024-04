Michael J. Fox findet, Taylor Swift „verändert die Art, wie die Welt funktioniert“

„Sie bewegt die Wirtschaft“, feiert Fox den US-Popstar.

Michael J. Fox hat in einem Interview seine Meinung zu Taylor Swift geteilt und dabei nur Positives über die Sängerin hervorgeholt. Der „Zurück in die Zukunft“-Star hat unter anderem erklärt, warum die 34-Jährige seiner Meinung nach auch in den nächsten 50 Jahren einen großen Einfluss haben wird.

Swift ist einfach „erstaunlich“

„Ich denke, sie wird eine wirklich wichtige Person sein. Ich denke, sie bewegt die Wirtschaft, sie verändert die Art und Weise, wie die Welt funktioniert und das ist erstaunlich“, sagte der Schauspieler im Gespräch mit „People“. Insbesondere Swifts Herangehensweise öffentlich über wichtige Themen zu sprechen, begeistere ihn und sei in seinen Augen auch ausschlaggebend für ihren großen, globalen Einfluss. So hat die Musikerin beispielsweise in der Vergangenheit ihre amerikanischen Fans zum Wählen animiert und sprach sich immer wieder für die Rechte der LGBTQIA+-Community aus.

Fox‘ Familie beeinflusste seine Sicht auf Swift

Fox‘ Perspektive auf die 14-fache Grammy-Gewinnerin habe sich „im Kreis gedreht“, erzählte der 62-Jährige weiter im Interview – und zwar in dem Sinne, dass er „keine Meinung über Taylor Swift hatte, als ich zum ersten Mal von Taylor Swift hörte. Jetzt habe ich eine Frau und vier Kinder, die sie verehren“.

Diese Begeisterung für die Popsängerin wird allerdings nicht von allen Promis geteilt. Courtney Love äußerte sich erst kürzlich zu Swift und sagte sie sei „nicht wichtig“ und als „Künstlerin nicht interessant“.