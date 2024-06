Nach Gewaltvideo: Sean „Diddy“ Combs musste New-York-Schlüssel abgeben

Der Bürgermeister forderte ihn zurück – aufgrund des „verstörenden“ Clips, der über Combs im Netz zirkuliert.

Noch im September 2023 wurde Sean „Diddy“ Combs bei einer großen Zeremonie am Times Square ein symbolischer Goldschlüssel von Eric Adams, dem New Yorker Bürgermeister, übergeben. „Der Bad Boy des Entertainments bekommt einen Schlüssel für die Stadt vom Bad Boy der Politik“, so Adams damals. Nun hat er jedoch Anfang Juni 2024 das Geschenk zurückgefordert. Der Grund: Das gewaltvolle Verhalten Combs, was mithilfe eines Überwachungsvideos festgehalten und inzwischen im Internet verbreitet wurde.

In dem besagten Clip aus dem Jahr 2016 ist der Rapper im Hotelflur in Los Angeles zusammen mit seiner damaligen Freundin, der Sängerin Cassie, zu sehen. Diese greift er mehrmals an – er schlägt sie, stößt sie zu Boden, tritt sie und wirft einen Gegenstand nach ihr. Die Musikerin hatte bereits Klage wegen sexuellen Missbrauchs und Gewalt gegen ihren Ex-Partner eingereicht.

Bürgermeister findet Gewaltclip „zutiefst verstörend“

Sean „Diddy“ Combs entschuldigte sich nach dem Viralgehen des Videos via Social Media für sein früheres Fehlverhalten, wobei er es selbst „unentschuldbar“ nannte. Dennoch hat der Bürgermeister von New York auf Reaktion auf den Clip öffentlich mitgeteilt, dass er den übergebenen Schlüssel wieder haben wolle und nannte das Überwachungsvideo „zutiefst verstörend“. Weiterhin erklärte er: „Der Schlüssel der Stadt New York wird an Personen verliehen, deren Dienst an der Öffentlichkeit und am Gemeinwohl die höchste Stufe der Leistung erreicht hat und die ein Vorbild für andere und zukünftige New Yorker sind. Nach internen Beratungen hat der Ausschuss für den Schlüssel der Stadt New York empfohlen, den Schlüssel von Herrn Combs für ungültig zu erklären und aufzuheben. Ich habe ihre Empfehlung angenommen.“

Und zudem wollte er festgehalten wissen: „Ich verurteile diese Taten aufs Schärfste und bin solidarisch mit allen Überlebenden von häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt. Unsere Stadt hat sich unermüdlich dafür eingesetzt, dass die Überlebenden von unserer Verwaltung gehört und gesehen werden.“

Erst Ehrendoktortitel, jetzt Schlüssel

Inzwischen ist Combs dem Wunsch von Eric Adams nachgekommen und hat den Schlüssel zur City Hall von New York schicken lassen. Zuvor hatte der US-Künstler bereits seinen Ehrendoktortitel der Howard University in Washington abgeben müssen.

Neben dem veröffentlichten Clip, in dem er sich gewaltvoll gegenüber seiner ehemaligen Freundin verhält, gibt es noch weitere Gründe, weshalb der 54-Jährige aktuell in der Kritik steht. So wurden im März 2024 Razzien auf seinen Anwesen durchgeführt, weil ihm Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung vorgeworfen wird. Die Polizei ermittelt aktuell noch.