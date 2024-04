Sean „Diddy“ Combs: So meldet er sich nach Razzien zurück

Nach den Hausdurchsuchungen der vergangenen Woche gibt es im Netz erstmalig eine Meldung von Diddy.

Am 25. März wurden mehrere Häuser von Sean „Diddy“ Combs durchsucht. Der Grund: Dem Rapper und Produzenten wird Menschenhandel vorgeworfen. Genauer soll es um „sex trafficking“ gehen, also Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. So soll Diddy, bürgerlich Sean Combs, junge Frauen unter Drogen gesetzt haben.

Seine Söhne King Combs und Justin Dior Combs wurden bei den Razzien ebenfalls verhaftet. Das Verfahren sowie zugehörige Ermittlungen der Bundesstaatsanwaltschaft laufen bereits, genauere Stellungnahmen gibt es von den zuständigen Behörden jedoch noch nicht. Auch der Rapper äußerte sich noch nicht zu den Untersuchungen. Doch nun hat er sich via Instagram zu Wort gemeldet.

Kinderfotos statt Statement zu Untersuchungen

Auf seinem Instagram-Account sagte er am 31. März jedoch nichts zu den neuesten Vorwürfen, sondern versuchte sich in unverfänglicher Kommunikation – er teilte Fotos seiner 17 Monate jungen Tochter Love.

Sean „Diddy“ Combs neuester Instagram-Post:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Caption lautete ganz simpel: „Frohe Ostern von Baby Love“.

Feedback wollte er wohl keines zu seinem Social-Post, denn die Kommentar-Funktion zum Beitrag ist deaktiviert.